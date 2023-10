Incidenti oggi, 73enne morta a Taranto dopo frontale/ A Roma investita e uccisa una 86enne

Come ogni giorno anche oggi, martedì 17 ottobre 2023, andiamo a scoprire insieme quali siano stati i principali incidenti verificatisi sulle strade italiane. Partiamo da quello segnalato in Puglia, in provincia di Taranto, dove una donna ha purtroppo perso la vita. L’episodio, come riferito in particolare dai siti internet locali, si è verificato alle porte della nota cittadina pugliese, lungo la strada per San Giorgio Ionico, vicino al centro commerciale. Due auto sono venute a contatto violentemente, leggasi una Fiat Grande Punto e una Seat Altea, e a seguito dello scontro una donna di 73 anni è purtroppo morta.

La vittima era originaria di Taranto ed era la moglie di colui che stava guidando la vettura spagnola, rimasto ferito e soccorso in gravi condizioni. A seguito dell’impatto la 73enne è stata addirittura sbalzata fuori dall’auto, anche se non è ben chiaro se la stessa avesse o meno le cinture di sicurezza. In ogni caso il volo è stato terribile e dopo l’impatto la donna è stata soccorsa dagli uomini del 118 che, nonostante i vari tentativi di rianimarla, ne hanno decretato il decesso. A bordo della Punto vi erano invece due ragazzi, entrambi feriti ma non in gravi condizioni: la dinamica di quanto accaduto è al vaglio degli inquirenti.

INCIDENTI OGGI, 86ENNE INVESTITA E UCCISA A ROMA

Fra gli incidenti più gravi che dobbiamo segnalarvi oggi anche quello accaduto alle porte di Roma, precisamente in località San Cesareo, dove un’altra donna ha perso la vita.

L’incidente è avvenuto in via Giacomo Matteotti, non troppo lontano dalla Casilina, e in base alla ricostruzione dei fatti sembra che un furgone abbia investito e ucciso l’anziana signora.La stessa era in cammino verso casa quando è stata investita, non si sa bene per quale motivo, da un corriere che effettua spedizioni. L’impatto è stato violento e nonostante l’intervento tempestivo del personale medico per la donna non vi è stato nulla da fare. Da capire se il guidatore del furgone abbia responsabilità o se lo stesso non ha potuto evitare la donna.

