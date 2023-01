Incidenti oggi, 73enne morta per fare scudo al nipote/ 51enne deceduta a Como

Facciamo il punto anche oggi, martedì 10 gennaio 2023, su quali siano stati gli incidenti più gravi verificatisi in Italia. Iniziamo subito da quanto avvenuto nella giornata di ieri in provincia di Lecco dove un’anziana signora è morta per salvare il proprio nipote. Il tutto si è verificato in quel di Casatenovo, dove una donna di 73 anni residente nella zona, mentre stava attraversando le strisce pedonali lungo la frazione Rogoredo, è stata travolta da un camion guidato da un autista spagnolo.

Con lei vi era un bimbo di soli 8 anni e quando la donna si è accorta che il mezzo pesante stesse per travolgerli ha fatto scudo con il proprio corpo per salvare il piccolo nipote. Immediata la chiamata dei soccorsi, visto che sono stati numerosi i testimoni che hanno assistito alla scena, ma quando gli uomini del 118 sono giunti sul luogo segnalato per l’anziana signora non vi era ormai più nulla da fare: troppo gravi le ferite riportate dopo l’investimento e a nulla sono valsi i tentativi dei sanitari di rianimare la vittima.

INCIDENTI OGGI, VIOLENTO FRONTALE A CARUGO, MORTA UNA 51ENNE

Il bambino è stato preso in consegna da alcuni volontari accorsi sul posto mentre l’indagine su quanto accaduto è stata affidata ai carabinieri. Fra gli incidenti più gravi che dobbiamo segnalarvi oggi anche quello avvenuto in provincia di Como, precisamente in località Carugo. In questo caso a perdere la vita è stata una donna di 51 anni, morta a seguito di uno scontro frontale con un’altra auto.

Erano circa le ore 20:00 di ieri sera quando sulla strada provinciale una Ford Ka è venuta a contatto con una Fiat 500 che arrivava dalla direzione opposta: per la donna di cui sopra non vi è stato nulla da fare, morta sul colpo nonostante il tentativo di rianimazione dei medici e la presenza dell’elisoccorso. Ferita in maniera seria anche la conducente dell’altra vettura coinvolta, ricoverata in codice giallo presso l’ospedale più vicina: non è in pericolo di vita.

