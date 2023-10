Incidenti oggi, 77enne morto schiacciato a Sondrio/ A Milano 21enne investito da motociclista

Andiamo a fare il punto anche oggi, giovedì 4 ottobre 2023, su quali siano i principali incidenti stradali verificatisi in queste ore in Italia. Partiamo subito da quanto accaduto nel territorio comunale di Tartano, in provincia di Sondrio, dove purtroppo un anziano signore di anni 77 ha perso la vita. L’episodio si è verificato di preciso ieri e in base alla ricostruzione effettuata dai soccorritori, sembra che la vittima stesse lavorando con della lagna quando è stato travolto da una motocarriola.

Incidente bus Mestre, cosa è successo/ Le ipotesi, dal malore dell'autista al "buco" nel guardrail

L’uomo era a bordo della stessa ma non è ben chiaro cosa sia successo, fatto sta che la vittima è stata rinvenuta contro un muro, schiacciata dal mezzo cingolato. Quando è stata lanciata l’allarme sul posto si sono recati gli uomini del soccorso con tre diversi mezzi, leggasi l’ambulanza della Croce Rossa di Morbegno, l’automedica e l’elicottero di Areu alzatosi dalla base di Caiolo, insieme a vigili del fuoco e carabinieri ma per il 77enne, nonostante i vari e disperati tentativi di rianimarlo, alla fine non vi è stato nulla da fare e ne è stata decretata la morte sul posto per via di alcune ferite gravissime all’addome. Non è da escludere il malore: agli inquirenti scoprire nel dettaglio cosa sia accaduto.

Gardaland, “Chiamava 'principessa' un cassiere gay”/ Manager ristorante licenziato in tronco

INCIDENTI OGGI, 21ENNE INVESTITO A MILANO DA MOTO

Fra gli incidenti più gravi che vi dobbiamo segnalare oggi anche quello che si è verificato ieri a Milano, in viale Jenner, fortunatamente senza vittime. Una moto guidata da un 66enne ha travolto un ragazzo di 21 anni lungo la corsia riservata ai taxi e ai bus dell’Atm, aperta comunque anche alle motociclette.

Due ambulanze e due auto mediche del 118, giunte sul luogo poco dopo la chiamata, hanno preso in carica i due feriti, per poi accompagnarli all’ospedale Niguarda e al San Carlo. Entrambi sono stati comunque ricoverati in codice giallo, in condizioni delicate ma non in pericolo di vita. Da ricostruire nel dettaglio quanto accaduto ed eventuali responsabilità.

Terremoto Campi Flegrei/ Il piano del governo nel nuovo Dl: comunicazione, controlli ed evacuazione

© RIPRODUZIONE RISERVATA