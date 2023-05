Incidenti oggi, 84enne morto in provincia di Pisa/ A Siena 27enne ferito gravemente

Anche oggi, mercoledì 17 maggio 2023, andiamo a fare il punto su quali siano stati gli incidenti più gravi verificatisi sulle strade del nostro Paese. Cominciamo da quanto accaduto in provincia di Pisa, precisamente in località di Ponticelli, dove una persona ha perso la vita a seguito di uno scontro fra un’auto e un furgone. L’incidente si è verificato nel pomeriggio di ieri sulla strada che da Ponte alla navetta porta alla rotonda e ad avere la peggio è stato l’uomo a bordo del furgone, un 84enne residente in quel di San Miniato, che è purtroppo deceduto.

MALTEMPO EMILIA ROMAGNA/ Sindaco Ravenna: “Notte più brutta della nostra storia”

Quando gli uomini del 118 sono giunti sul luogo segnalato, per l’anziano alla guida non vi era infatti già più nulla da fare e nonostante i tentativi di rianimarlo alla fine si sono dovuti arrendere dichiarandone il decesso sul posto. Sulla vettura, secondo quanto riferito da PisaToday, viaggiava invece una famiglia, precisamente il padre di 62 anni, la madre di 44 e i due figli di 9 e 7 anni. Sono rimasti feriti e trasportati presso il pronto soccorso di Pontedere in codice giallo: non sono assolutamente in pericolo di vita.

Sarkozy condannato in appello per corruzione/ Dovrà scontare tre anni, uno in carcere

INCIDENTI OGGI, 27ENNE FERITO GRAVEMENTE A SIENA

Sul luogo dell’impatto, vista anche la presenza dei due bambini, si sono recate tre ambulanze, un’automedica e una pattuglia dei carabinieri, ma come detto sopra, per l’84enne non vi è stato nulla da fare. Fra gli incidenti più gravi che vi segnaliamo oggi anche quanto accaduto in un’altra provincia della regione Toscana, di preciso in quel di Siena a Redda in Chianti.

In questo caso non si è verificato alcun decesso ma un giovane 27enne è rimasto ferito in condizioni molto gravi e poi trasportato in codice rosso presso l’ospedale Careggi attraverso l’elisoccorso vista la situazione decisamente critica. Sul posto anche un’automedica nonché l’ambulanza, i carabinieri e vigili del fuoco. Da ricostruire con esattezza la dinamica di quanto accaduto ma si sa che a scontrarsi sarebbero state due auto anche se le responsabilità non sono state rese note.

Ue, nuove direttive anticorruzione/ "Evitare nuovo scandalo tangenti da Azerbaijan"

© RIPRODUZIONE RISERVATA