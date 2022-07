Incidenti oggi, 86enne morta sull’A14/ Moto contro auto sul Moncenisio: due feriti

Anche nelle ultime ore, purtroppo, le carreggiate d’Italia si sono macchiate di sangue a causa di sinistri stradali e in questo articolo andiamo a esaminare quali sono stati gli incidenti verificatisi oggi. Al momento non vi sono segnalazioni riferite direttamente alla giornata di domenica 17 luglio 2022, ma nel pomeriggio di ieri una tragedia si è consumata sulla A14 fra i caselli di Loreto e Ancona Sud, nel territorio di Camerano. Un’auto in avaria si era fermata sulla corsia d’emergenza e il guidatore, un uomo di 64 anni, è sceso dal veicolo con indosso il giubbotto catarifrangente per comprendere l’entità del problema e avvisare i soccorritori stradali. A bordo è rimasta l’anziana madre, una donna di 86 anni originaria di Brindisi.

Improvvisamente, e questo è sicuramente il più cruento degli incidenti di oggi (o comunque di quelli verificatisi nelle ultime 24 ore), è sopraggiunto un tir fuori controllo, che ha centrato in pieno l’automobile, distruggendola e ponendo fine alla vita della donna, morta nell’impatto sotto lo sguardo del figlio. Si tratta di un camion immatricolato a San Marino e guidato da un uomo di 45 anni originario della Romania. Quest’ultimo è subito sceso dal mezzo per prestare aiuto. Tuttavia, malgrado l’arrivo del medico rianimatore con l’eliambulanza, per l’86enne non c’è stato niente da fare.

INCIDENTI OGGI: BRUTTO SCONTRO SULLA STATALE 25 DEL MONCENISIO

Sulla A14 è intervenuta anche la polizia per sequestrare il tir e recuperare i dati del cronotachigrafo e quelli contenuti nella scatola nera, in attesa degli accertamenti clinici sul conducente romeno. Proseguendo la carrellata degli incidenti di oggi (delle ultime 24 ore, ndr), un violento scontro ha avuto luogo sull’asfalto della strada statale 25 del Moncenisio, verso la piana di San Nicolao, all’altezza della vecchia galleria ferroviaria Fell.

In particolare, una moto ha impattato contro un’auto e nello schianto ci sono stati due feriti, uno dei quali è stato trasportato al Cto di Torino in elicottero, mentre l’altro è stato condotto direttamente all’ospedale di Susa. Stando a quanto si apprende, le loro condizioni cliniche non susciterebbero particolari preoccupazioni.

