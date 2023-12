Incidenti oggi, 86enne morta travolta da muletto/ Ad Empoli grave 18enne dopo caduta in scooter

Scopriamo insieme anche oggi, giovedì 30 novembre 2023, quali siano stati i principali incidenti verificatesi sulle strade italiane che hanno purtroppo causato delle vittime o dei feriti gravi. Cominciamo da quello accaduto a Coccaglio, località della provincia di Brescia, dove una donna è morta travolta da un muletto. Come si legge su Today la vittima aveva 86 anni e l’esatta dinamica di quanto accaduto è ancora al vaglio degli inquirenti che hanno aperto un’indagine per cercare di ricostruire nel dettaglio il tutto. Si sa solo che alla guida del mezzo da lavoro vi fosse il nipote della stessa vittima e l’episodio si è verificato all’interno dell’azienda agricola Zotti, situata in via Valencia.

Da una prima versione fornita ai carabinieri della compagnia di Chiari e agli uomini dell’Asst Franciacorta, sembra che il nipote non si sia accorto della presenza dell’anziana nonna. L’avrebbe quindi colpita in pieno uccidendola di fatto sul colpo. Una volta lanciati i soccorsi sono giunti sul posto gli uomini del 118 con due ambulanze e un’auto medica ma nonostante i disperati tentativi di rianimare la stessa, alla fine non c’è stato nulla da fare e ne è stata decretata la morte sul posto. Il pubblico ministero di turno ha aperto un’indagine per infortunio sul lavoro anche se l’86enne non è una dipendente della ditta in cui è avvenuto il fatto.

INCIDENTI OGGI, 18ENNE GRAVE AD EMPOLI

Fra gli incidenti più gravi che vi segnaliamo oggi anche quello avvenuto ad Empoli, nota cittadina della Toscana, dove un 18enne è rimasto coinvolto in uno scontro fra un’auto e una moto. Fortunatamente il ragazzo non è deceduto ma è stato soccorso in gravi condizioni dopo che a bordo del suo scooter ha impattato violentemente contro un’auto.

Non è ben chiara la dinamica di quanto accaduto fatto sta che dopo lo scontro il ragazzo ha riportato la frattura del femore nonché vari traumi al torace e agli arti, e ciò fa chiaramente capire quanto sia stato devastante il contatto fra il mezzo a due ruote e la vetture. Da chiarire con esattezza le cause dell’incidente, a cominciare da stabilire eventuali responsabilità. Nell’attesa il 18enne è stato ricoverato presso l’ospedale Careggi di Firenze per tutte le cure del caso.

