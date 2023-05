Incidenti oggi, 88enne morto in ape car a Bari/ Maxi tamponamento lungo l’A10

Sono tanti anche oggi gli incidenti gravi che dobbiamo segnalarvi e che sono stati registrati sulle strade italiane nelle scorse ore. Partiamo da quanto accaduto in provincia di Bari dove ha perso la vita un uomo di 88 anni. Secondo la ricostruzione la vittima si trovava a bordo di un’apecar lungo la strada provinciale 139, quella che collega Sammichele di Bari e Acquaviva delle Fonti, nel barese. L’anziano signore si è scontrato con un’altra macchina che procedeva nel senso di marcia opposto, per uno scontro devastante che purtroppo non ha lasciato scampo all’88enne.

Nonostante i tentativi di rianimare l’uomo, alla fine il personale del 118 si è dovuto arrendere dichiarandone il decesso sul posto. Sul luogo segnalato si sono recati anche i carabinieri della compagnia di Gioia del Colle che hanno fatto scattare le indagini per ricostruire nel dettaglio l’accaduto. Illeso di fatto il conducente dell’auto che è stato comunque trasportato in ospedale per dei controlli di routine.

INCIDENTI OGGI, MAXI TAMPONAMENTO IN A10: 8 MEZZI COINVOLTI

Fra gli incidenti più gravi che dobbiamo segnalarvi oggi anche quello avvenuto nella giornata di ieri lungo l’Autostrada A10, strada a scorrimento veloce che attraverso la Liguria. Si è trattato di un maxi tamponamento che ha coinvolto 8 mezzi, leggasi 5 tir e tre auto. Il sinistro, come riferito da Virgilio, si è verificato di preciso in una galleria, e solo per miracolo non c’è scappato il morto.

Alla fine il bilancio è stato di un solo ferito, un uomo di 50 anni, mentre è stata ben più pesante la ripercussione sul traffico autostradale, visto che nel giro di pochi minuti si sono create delle lunghe code, fino a due km, che hanno paralizzato auto e mezzi pesanti fra Sanremo Ovest e Bordighera. Sul luogo si sono recati gli uomini del 118 con un’auto medica, la Croce Verde Ventimiglia e la Croce Azzurra di Vallecrosia, ma come detto sopra, nessuno è rimasto coinvolto in maniera seria.

