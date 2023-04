Incidenti oggi, 90enne ucciso dopo essere stato investito/ 8 km di coda in A4

Facciamo come sempre il punto anche oggi su quali siano stati gli incidenti più gravi verificatisi in Italia nelle ultime ore. Fra gli scontri più drammatici non possiamo non menzionare quanto avvenuto in Veneto dove un anziano signore è morto dopo essere stato investito. L’episodio si è verificato di preciso nella serata di martedì 4 aprile presso il centro abitato di Pieve di Curtarolo, provincia di Padova. Un 52enne originario di Mirano, in provincia di Venezia, a bordo della sua Fiat Panda, ha investito un 90enne in via Verdi.

L’anziano stava camminando a piedi quando si è visto venire addosso la piccola utilitaria torinese, e nulla ha potuto per evitarla. Nel giro di pochi minuti sono giunti sul luogo segnalato gli uomini del 118, che hanno trovato il 90enne in condizioni disperate. Il pedone è stato quindi trasferito sull’ambulanza e portato presso l’ospedale più vicino, ma nella giornata di ieri, mercoledì 5 aprile, è purtroppo deceduto, esalando l’ultimo respiro. Il conducente dell’auto potrebbe essere ora iscritto sul registro degli indagati con l’accusa di omicidio stradale: la polizia sta indagando sull’accaduto.

INCIDENTI OGGI, IN A4 8 KM DI CODA DOPO TAMPONAMENTO: NESSUN FERITO

Fra gli incidenti più gravi che vi segnaliamo oggi anche quello accaduto lungo l’Autostrada A4 nella giornata di ieri. Secondo quanto riferito dai media un mezzo pesante e un’auto si sarebbero scontrati in provincia di Milano, precisamente fra le uscite di Cormano e Sesto San Giovanni, al chilometro 133,5.

A seguito dello schianto sono giunti i soccorsi, con gli uomini del 118 a bordo di un’automedica e di un’ambulanza, oltre alla polstrada e al personale di Autostrade per l’Italia. Fortunatamente le persone coinvolte non hanno riportato gravi ferite ma il traffico nella zona è andato letteralmente in tilt visto che nel giro di pochi minuti la tratta dell’A4 interessata, solitamente molto trafficata, è rimasta paralizzata e si sono creati ben 8 km di coda. Ci sono volute diverse ore affinchè la situazione tornasse alla normalità.

