Incidenti oggi, 91enne investita a Genova/ Scontro a Liscate: guidatore gravissimo

Andiamo a scoprire insieme quali sono stati gli incidenti più gravi verificatisi oggi, mercoledì 22 marzo 2023, sulle strade italiane. Cominciamo da quanto accaduto nella giornata di ieri in quel del comune di Recco, località in provincia di Genova (regione Liguria). Un’anziana signora è morta dopo essere stata investita in quel di via Roma. A tirare sotto la donna di 91 anni è stato un automobilista alla guida di un’utilitaria, precisamente una Fiat Panda di colore bianco, che purtroppo ha ucciso sul colpo il pedone.

Stando a quanto riferito dai colleghi di GenovaToday sul luogo segnalato si sono recati tempestivamente gli uomini del 118 con i volontari della Croce verde, ma per la 91enne non vi è stato nulla da fare: troppo gravi le ferite riportate dopo l’investimento anche per via dell’avanzata età della stessa vittima. Il conducente dell’auto è stato in seguito fermato e poi denunciato per omicidio stradale, e gli è anche stata ritirata la patente. Nello stesso punto nelle scorse settimane si era verificato un episodio simile, un uomo che era stato investito riportando gravissimi traumi.

INCIDENTI OGGI, UOMO IN GRAVISSIMO DOPO SCONTRO A LISCATE

Fra gli incidenti più gravi che vi riportiamo oggi anche quello avvenuto in provincia di Milano, precisamente in quel di Liscate. Un uomo stava guidando lungo la strada Rivoltana, la provinciale 14, che collega Liscate a Truccazzano e viceversa, quando è finito contro un guard rail all’altezza della rotonda per Melzo.

Secondo una prima ricostruzione sembra che il guidatore abbia fatto tutto da solo a causa di un malore mentre era alla guida: ha perso il controllo del mezzo ed è finito contro il guard rail per uno schianto violentissimo. L’uomo è stato soccorso ancora in vita e portato poi con l’elisoccorso presso l’ospedale San Raffaele di Milano dove si trova attualmente e dove lotta fra la vita e la morte, in prognosi riservata.

