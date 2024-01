Incidenti oggi, a Melito clochard investito e ucciso da pirata della strada/ 2 feriti gravi a Fuorigrotta

Anche oggi facciamo il punto su quali siano stati i principali incidenti avvenuti sulle strade italiane e che purtroppo hanno causato vittime o feriti gravi. Cominciamo da quello registrato lungo la Circumvallazione esterna fra Secondigliano e Melito, in provincia di Napoli. Una persona ha perso la vita dopo essere stata investita da un pirata della strada all’altezza dello stabilimento della Kimbo.

La vittima sarebbe un clochard, un senza tetto che viveva in zona, mentre l’investitore sarebbe scappato senza lasciate traccia. Al momento le forze dell’ordine sarebbero sulle tracce dell’automobilista per cercare di ricostruire con esattezza quanto sia accaduto: una volta individuato l’uomo o la donna, verrà accusato di omicidio stradale e omissione di soccorso. In corso tutte le indagini, e le forze dell’ordine stanno visionando anche i filmati delle videocamere di sicurezza per capire se l’auto pirata sia stata inquadrata o meno. In quel tratto di strada non è purtroppo la prima volta che si verificano incidenti mortali visto che lo scorso luglio un 25enne di Somma Vesuviana a bordo di una moto perse il controllo finendo contro un’auto e morendo sul colpo.

INCIDENTI OGGI, VIOLENTO SCONTRO A NAPOLI FRA SMART E TESLA

Fra gli incidenti più gravi che vi segnaliamo oggi anche quello avvenuto non troppo lontano dal precedente, precisamente a Fuorigrotta, sempre nella provincia di Napoli, dove si è verificato un devastante scontro fra due auto che ha coinvolto in totale quattro persone, di cui due ferite in maniera molto grave.

L’impatto si è verificato presso la Galleria Laziale fra una Tesla e una Smart e ad avere la peggio è stata la piccola city car, andata completamente distrutta. L’auto elettrica si sarebbe invece fermato dopo circa 130 metri dal punto di sconto, segno di come il tutto sia stato decisamente violento. I feriti più gravi sono un 26enne a bordo della Tesla, ricoverato in prognosi riservata al Cardarelli di Napoli, e il 23enne alla guida della Smart, sempre al Cardarelli e anch’egli in prognosi riservata.

