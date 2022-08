Incidenti oggi, a Milano muore una donna in scooter/ In Sardegna deceduto 53enne

Anche oggi, 23 agosto 2022, iniziamo la giornata andando a vedere cosa è accaduto sulle strade italiane nelle ultime 24 ore. Quali sono stati gli incidenti di oggi più gravi sul nostro territorio? Partiamo da un incidente avvenuto ieri mattina: un donna è morta a Milano. La vittima, che era a bordo di uno scooter come passeggera, è deceduta in seguito ad uno scontro con un’auto. Mentre il conducente è rimasto ferito nello scontro lungo la tangenziale ovest di Milano, la donna, una volta a terra, è stata travolta da altre vetture e ha perso la vita.

Altre due persone sono state trasportate in ospedale dal personale del 118 nello stesso incidente, compreso il conducente dello scooter. Gli altri passeggeri non sarebbero in pericolo di vita. L’incidente ha causato comunque forti rallentamenti lungo la tangenziale in direzione Sud e ha costretto all’intervento gli agenti della Polizia Stradale di Assago, che hanno fatto i rilievi del caso e poi lavorato per riportare la situazione alla normalità.

Incidenti stradali oggi: morto un 53enne in Sardegna

Sempre nella giornata di ieri, si è registrato un incidente in Sardegna. Un uomo è finito fuori strada con la sua auto, che si è schiantata contro un muretto. L’incidente è avvenuto sulla strada 3 che collega la frazione di Luri (Arborea) a Terralba. A perdere la vita, Giampiero Salis, 53 anni, gestore del ristorante Miramare di Marceddì. L’uomo, come ha spiegato l’Ansa, era al volante della sua auto mentre percorreva la strada 3 e ha perso il controllo.

La vettura ha sbandato ed è uscita fuori strada, andando a sbattere contro un muretto. Gli automobilisti dietro di lui hanno lanciato l’allarme, ma l’uomo è morto sul colpo a causa del forte impatto. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, i carabinieri e un’ambulanza del 118, ma per il 53enne non c’era più nulla da fare. Questa sera invece, A14 Bologna-Taranto, sarà chiusa la stazione di Pineto, in entrata verso Pescara, per consentire i lavori di ripristino danni a seguito di un incidente. La chiusura è in programma dalle 23:00 di oggi, martedì 23 agosto, alle 4:00 di domani.

