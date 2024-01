Incidenti oggi: ape travolta da un’auto a Ospedaletti/ Sulle strade umbre perde la vita un motociclista

Tre feriti di cui uno grave: è questo il bilancio dell’incidente stradale che ha visto ben cinque mezzi coinvolti a Ospedaletti, in provincia di Imperia. Un’auto avrebbe travolto l’ape attrezzata per la vendita di arance lungo l’Aurelia. Secondo quanto riportato dall’Ansa, il conducente della vettura – con targa francese – avrebbe perso il controllo della guida, travolgendo l’ape ferma a bordo strada. I feriti sono il venditore e due donne che erano ferme ad acquistare agrumi. Nell’impatto sarebbero rimasti coinvolti anche altri tre mezzi oltre alla Nissas che ha provocato l’incidente: una Citroen, un’Alfa Romeo e una Bmw. Sul posto sono intervenuti il personale sanitario del 118, l’elisoccorso Grifo e la polizia municipale. L’uomo è stato portato in ospedale in codice rosso mentre le due donne in codice giallo.

Sempre nella giornata di ieri, a Roma, un incidente d’auto si è verificato all’interno del cimitero monumentale del Verano a Roma. Vicino alla tomba del poeta Trilussa, una Lancia Y guidata da una donna di 59 anni si è scontrata con una Citroen C1 con alla guida una donna di 52 anni, spiega l’Ansa. L’ultima è stata portata al pronto soccorso del S. Giorni in codice giallo. Sul posto sarebbero arrivati gli agenti del gruppo Sapienza della Polizia locale per chiarire la dinamica dello scontro tra le due auto. L’impatto non ha causato nessun danno ai monumenti.

Incidenti oggi: muore una donna nel Sud della Sardegna

Non solo incidenti in auto: tragico anche il bilancio degli impatti che hanno coinvolto le due ruote. Ieri un motociclista è morto in un incidente stradale avvenuto sulla statale 685 ‘Delle Tre Valli Umbre’ nel territorio comunale di Norcia. Come riferito dall’Anas, nell’impatto risulta coinvolto anche un veicolo leggero: le cause sono in corso di accertamento. Sul posto sono giunte le squadre Anas, le Forze dell’ordine e il 118: la circolazione sulla statale 685 è stata momentaneamente sospesa per permettere l’arrivo dei soccorsi e delle squadre per chiarire la dinamica dell’incidente che ha portato alla morte dell’uomo. Il motociclista, secondo quanto riporta l’Ansa, sarebbe un 60enne originario del Veneto.

Sangue anche sulle strade sarde, a poche ore di distanza dai due 19enni che sono deceduti in un incidente stradale a Cagliari. Una donna di 37 anni, Daniela Allegretti, è morta a Villanovatulo, al confine con Isili, nel Sud Sardegna. Come spiega l’Ansa, per cause ancora da chiarire, la donna ha perso il controllo dell’auto ed è andata a finire contro un albero: non si esclude che la causa dello sbandamento che è costato la vita alla 37enne, possa essere un malore. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Isili e i medici del 118: purtroppo inutile qualsiasi tentativo di rianimazione.











