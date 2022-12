Incidenti oggi, auto contro albero: 22enne morto a Teramo/ Una vittima anche a Roma

Facciamo il punto anche oggi, venerdì 9 dicembre 2022, su quali siano stati gli incidenti più gravi verificati nelle scorse ore, gli scontri più drammatici che purtroppo hanno causato delle vittime nel nostro Paese. Cominciamo da quanto accaduto a Roma dove ha perso la vita un ragazzo di soli 22 anni. L’incidente non è avvenuto oggi ne ieri ma due settimane fa, a metà novembre: la vittima era stata soccorsa in gravissime condizioni ma nelle scorse ore è deceduta a seguito delle ferite riportate. Il 22enne, come si legge su Fanpage, era stato coinvolto in un incidente avvenuto lungo la via Olimpica, zona nord della capitale, ed era originario di Caserta, trasferitosi però a Roma per studiare all’università.

Nell’incidente che purtroppo gli ha stroncato la vita erano rimaste coinvolte tre auto, per un totale di quattro feriti, fra cui appunto Giacomo, deceduto nelle scorse ore. Una volta giunti sul luogo segnalato, gli operatori sanitari si erano subito accorti della gravità delle ferite del ragazzo, e nonostante il 22enne fosse ancora in vita, le sue condizioni erano apparse fin da subito critiche fino appunto alla morte. “Manchi come l’aria Giacomo”, scrivevano i famigliari sui social, mentre un amico ha aggiunto: “Coloro che amiamo e che abbiamo perduto non sono più dov’erano, ma sono ovunque noi siamo”.

INCIDENTI OGGI, 22ENNE MORTO A TERAMO, 23ENNE GRAVE IN OSPEDALE

Fra gli incidenti più gravi che dobbiamo segnalarvi oggi anche quello accaduto in provincia di Teramo, nella regione Abruzzo. Lungo la strada provinciale 8, nel comune di Sant’Omore, ha purtroppo perso la vita un altro 22enne. Secondo quanto emerso sembra che la vittima fosse a bordo di una Fiat Panda assieme ad un coetaneo, poi ad un tratto i due hanno perso il controllo del proprio mezzo, finendo violentemente contro un albero.

Un impatto devastante, e ad allertare i soccorsi sarebbero stati alcuni automobilisti di passaggio che si sono accorti appunto della Fiat Panda semi distrutta. Una volta lanciato l’allarme sul posto si sono recate due ambulanze medicalizzate, con il personale sanitario che ha provato in tutti i modi a rianimare il 22enne Matteo Tersone, ma per non vi è stato nulla da fare, morto praticamente sul colpo. Il conducente 23enne è stato invece trasferito in ospedale in gravi condizioni a Teramo.

