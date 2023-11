Incidenti oggi, auto contro guardrail in Sardegna: morto 32enne/ Una vittima di 20 anni a Cremona

Il bilancio degli incidenti oggi, domenica 12 ottobre, è purtroppo drammatico in Italia. In Sardegna, nella notte, un’auto si è schiantata contro il guardrail sulla Statale 387, tra il bivio di Soleminis e la Statale 554, provocando la morte di un uomo. Le cause sono ancora da chiarire. Secondo le prime ricostruzioni riportate da Unione Sarda, non sembrerebbero essere coinvolti altri veicoli. La sensazione dunque è che la vettura sia uscita fuori strada dopo avere perso improvvisamente aderenza con l’asfalto.

A bordo della Bmw viaggiavano tre persone. Ad avere la peggio è stato un passeggero, che è morto a causa dello schianto. Era un trentaduenne di Dolianova, le cui generalità non sono ancora state rese note. Gli altri due giovani invece son rimasti feriti, ma non sembra che siano in pericolo di vita. Sul posto si sono recati i Carabinieri per i rilievi necessari a stabilire la dinamica dell’incidente e una squadra di Vigili del Fuoco per estrarre dall’abitacolo la vittima.

INCIDENTI OGGI: UN’ALTRA GIOVANE VITTIMA A CREMONA

Tra gli incidenti di oggi che hanno provocato dei morti c’è anche quello avvenuto all’alba in provincia di Cremona, lungo la statale 10 da Calvatone in direzione Piadena. Un ventenne era alla guida di una Volkswagen Polo quando, all’altezza del canile “La Cuccia e il Nido”, ha perso il controllo della vettura e si è schiantato contro una recinzione alla sua sinistra. L’impatto è stato violentissimo. Il giovane è stato sbalzato fuori dall’abitacolo ed è morto sul colpo a causa delle ferite riportate. La vettura, dopo l’urto, si è intanto ribaltata.

I soccorritori del 118 accorsi sul posto non hanno potuto fare altro che dichiarare il decesso del giovane. Sul posto anche i Vigili del Fuoco, che hanno recuperato il corpo, e i Carabinieri, che hanno effettuato i rilievi necessari. La strada è stata chiusa al transito per alcune ore in modo da consentire le operazioni.











