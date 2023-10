Incidenti oggi, auto contro moto a Bari: morto un 17enne/ Un’altra vittima sulla Prenestina a Roma

Il bilancio degli incidenti di oggi è drammatico, dal Nord al Sud dell’Italia. Nel pieno centro di Conversano, in provincia di Bari, il diciassettenne Anthony Innamorato è morto dopo che la moto su cui viaggiava insieme ad un amico in direzione Rutigliano si è scontrata con un’auto che arrivava da via Cozze. La causa dell’impatto è ancora da chiarire.

Le condizioni della vittima, che è stata sbalzata dalla sella della moto su un’altra auto vicina, sono apparse fin da subito gravissime. I tentativi di soccorrerlo sono stati inutili. Al momento dell’arrivo dei sanitari del 118 era già privo di vita. È ricoverato all’ospedale San Giacomo di Monopoli invece l’amico che guidava, anche lui minorenne. Il giovane ha riportato una frattura al femore. Non è in pericolo di vita. Sul caso indagano i Carabinieri. “In questo momento di profondo dolore, non ci sono parole sufficienti per esprimere la nostra tristezza. Tutta la Comunità di Mola si stringe attorno alla famiglia e agli amici di Anthony”, ha scritto il sindaco del Comune di cui la vittima era originaria, Giuseppe Colonna, proclamando il lutto cittadino in occasione dei funerali.

INCIDENTI OGGI: FABRIZIO PAOLELLI MORTO A 52 ANNI A ROMA

Un’altra delle vittime degli incidenti di oggi è il cinquantaduenne Fabrizio Paolelli. Anche lui era in sella ad una moto quando è rimasto coinvolto in uno scontro tra una Polo e una Classe B sulla via Prenestina a Roma. Le due auto guidate da un trentaduenne e un ventisettenne, per cause ancora da chiarire, si sono scontrate, travolgendo l’uomo che arrivava sul suo scooter. I due conducenti sono stati sottoposti ai test utili a stabilire se avessero fatto uso di alcool o droghe prima di mettersi al volante.

La vittima era originaria di Morlupo e lavorava come addetto alla sicurezza. Stava rientrando a casa quando nel momento del fatale incidente. Il sindaco Ettore Iacomussi e tutta l’amministrazione comunale hanno espresso “il loro caloroso e addolorato cordoglio per la scomparsa” e hanno inviato “le loro più sentite condoglianze a familiari e amici”.

