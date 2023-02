Incidenti oggi, auto contro moto a Como: gravi due 20enni/ 5 feriti a Cosenza

Nuovo appuntamento con il bollettino incidenti oggi, che racchiude i principali sinistri avvenuti sulle strade italiane nelle ultime ore. Cominciamo da Cabiate, in provincia di Como, dove, in viale Repubblica, si sono scontrate un’auto e una moto (con a bordo una giovane di 20 anni e un ragazzo di 21). Le dinamiche del sinistro sono ancora al vaglio degli inquirenti, con particolare riferimento ai carabinieri di Cantù, che stanno occupandosi di ricostruire l’accaduto.

Come riporta la testata giornalistica “Qui Como”, sono intervenuti in loco l’elisoccorso, quattro ambulanze in codice rosso e un’auto medica. Secondo quanto riportato dai colleghi lariani, le ferite rimediate dalla 20enne e dal 21enne sono state considerate gravi e “sono quindi stati ricoverati in codice rosso al Sant’Anna di San Fermo della Battaglia e al San Gerardo di Monza”. Non si dispone, per ora, di ulteriori dettagli, anche se, purtroppo, “uno dei due giovani sembrerebbe in condizioni molto critiche”.

INCIDENTI OGGI: SCONTRO SULLA STATALE 106 NEL COSENTINO, 5 FERITI

Fra gli incidenti di oggi, si annovera anche un grave scontro avvenuto lungo la statale 106, in provincia di Cosenza, nel segmento di strada incluso fra Villapiana e Trebisacce. Coinvolte due autovetture: si tratta di una Bmw 428 e di una Ford Focus, protagoniste di un sinistro di cui si sta ancora cercando di comprendere la dinamica. Intanto, il quotidiano online “Eco dello Jonio” riporta che sarebbero in tutto cinque le persone ferite: si tratterebbe del conducente della Bmw e delle quattro persone a bordo della Ford.

“In particolare – si legge – due di queste ultime, marito e moglie, hanno riportato le ferite più gravi e sono in fase di trasferimento presso l’ospedale spoke “Giannettasio” di Rossano per le cure del caso. Sul posto sono subito intervenuti i vigili del fuoco e tre ambulanze del servizio Suem 118. Le perizie sul sinistro sono affidate ai carabinieri che sono stati i primi a intervenire”. Per alcune ore, in quello che indubbiamente è uno dei più violenti incidenti di oggi, è stato bloccato il transito veicolare lungo la carreggiata, che ha visto impegnati anche gli operatori di Anas.











