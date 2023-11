Incidenti oggi, auto contro scooter a Rho: morto 27enne/ In Sicilia ragazza travolta sulle strisce pedonali

Il bilancio degli incidenti oggi è ancora una volta drammatico in Italia. A Mazzo di Rho, in provincia di Milano, il ventisettenne Michael Magri è morto dopo che il suo Tmax, mentre procedeva in via Grossi, è finito contro una Skoda Fabia guidata da una donna di 67 anni. L’impatto è stato violento a tal punto che lo scooter si è spezzato in due.

Il giovane, padre di un bimbo, è morto poco dopo essere stato trasportato in ospedale. I tentativi di salvargli la vita si sono rivelati inutili. Le ferite riportate nel momento in cui è stato sbalzato via per diversi metri erano troppo gravi. Adesso spetterà alla Procura il compito di chiarire la dinamica dell’incidente, anche attraverso eventuali testimonianze. Da una prima ricostruzione pare che l’auto arrivasse da via Grossi e stesse per svoltare in via Sartirana, mentre lo scooter dalla parte opposta, da via De Gasperi in direzione Terrazzano. Uno dei due mezzi non avrebbe rispettato la precedenza.

INCIDENTI OGGI: UN’ALTRA GIOVANE VITTIMA IN SICILIA

In Sicilia un’altra giovane vittima degli incidenti di oggi. La diciottenne Chiara Adorno è morta dopo essere stata investita mentre attraversava sulle strisce pedonali in un tratto della circonvallazione in viale Andrea Doria a Catania. In base alla ricostruzione la ragazza sarebbe stata prima travolta da uno scooter Honda e successivamente nuovamente falciata da un’auto, una Fiat Punto, che sopraggiungeva. È deceduta sul colpo a causa delle terribili ferite riportate. Insieme a lei c’era un coetaneo, che è rimasto ferito ed è stato trasportato al vicino Policlinico per le necessarie cure. Anche il motociclista, che si è fermato a prestare soccorso, ha riportato alcune ferite ed è stato assistito sul posto.

La Procura ha aperto un’inchiesta sul drammatico incidente. La salma della giovane intanto verrà nelle prossime ore riconsegnata alla famiglia, che è originaria di Solarino, in provincia di Siracusa. La diciottenne si era trasferita da poco a Catania per studiare Biologia.











