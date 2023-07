Incidenti oggi, auto fuori strada: 35enne morto a Rho/ Una vittima anche a Torino

Quali sono stati gli incidenti più gravi di oggi e delle ultime ore? Andiamo a scoprirlo insieme su questa pagina, analizzando gli scontri più drammatici registrati sulle strade italiane. Cominciamo da quanto avvenuto a Rho, nota località del milanese, dove ha purtroppo perso la vita un automobilista di 35 anni. L’episodio si è verificato alle prime luci di ieri, ma il cadavere è stato rinvenuto solo nel pomeriggio. In via Ghisolfa, un runner ha notato una vettura in una strada che taglia tra i campi alla periferia della cittadina dell’hinterland milanese che costeggia il canale scolmatore dell’Olona, non troppo distante dall’A4.

Una volta che i soccorsi sono giunti sul luogo segnalato non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del 35enne alla guida dell’auto che potrebbe essere stato protagonista di un incidente avvenuto diverse ore prima. Attorno alla mezzanotte, infatti, era arrivata una segnalazione circa un incidente in quella zona, ma i soccorsi, una volta giunti sul luogo segnalato, non avevano rinvenuto alcuna auto ne tanto meno alcun ferito, forse per via dell’oscurità. Solo una volta sorto il sole la scena è stata ben visibile ma ormai era troppo tardi: sulla vicenda è stata aperta una indagine da parte delle forze dell’ordine per cercare di ricostruire quanto accaduto nel dettaglio.

INCIDENTI OGGI, UN MORTO A TORINO

Fra gli incidenti più gravi che vi segnaliamo oggi anche quello avvenuto a Mompantero, in provincia di Torino (Piemonte), dove una vettura è finita in una scarpata alle pendici del monte Rocciamelone.

All’interno dell’automobile vi erano due persone: una è deceduta mentre l’altra è rimasta ferita. Quest’ultima, viste le gravi condizioni, è stata trasportata con l’elicottero dell’ambulanza presso l’ospedale di Susa, dove si trova al momento. Anche in questo caso i carabinieri hanno aperto un’indagine atta a scoprire con esattezza quanto sia accaduto anche se sembra che l’automobilista abbia fatto tutto da solo visto che non sono stati rinvenuti altri mezzi sulla scena. Da capire se la vittima fosse alla guida o solo il passeggero.

