Incidenti oggi, auto fuori strada a Tortolì: un morto e 3 feriti/ Un’altra vittima a Udine

Il bilancio degli incidenti di oggi in Italia è drammatico. Un’auto, all’alba, è finita fuori strada a Tortolì, in provincia di Nuoro. Sulla Golf, come riportato da La Nuova Sardegna, viaggiavano cinque ragazzi che stavano tornando a casa dopo una serata insieme. Il conducente, per cause ancora da chiarire, ha perso il controllo della vettura sulla rampa che dalla zona industriale di Baccasara porta verso Lotzorai.

Ad avere la peggio è stato Mattia Miscali, ventenne di Villanova Strisaili. È morto a causa dell’impatto. I soccorritori non hanno potuto fare nulla per salvarlo. Altri tre sono rimasti feriti. Un diciannovenne è stato trasportato in gravi condizioni in elicottero all’ospedale Brotzu di Cagliari. Gli altri, di età compresa tra i 16 e i 19 anni, si trovano invece all’ospedale di Lanusei ma non sono in pericolo di vita. Non è ancora stato stabilito chi tra di loro fosse al volante dell’auto.

INCIDENTI OGGI: UNA 77ENNE MORTA A UDINE

Mattia Miscali non è purtroppo l’unica vittima degli incidenti di oggi nelle strade italiane. A perdere la vita nella notte è stata anche la settantasettenne Daniela Noacco, che è rimasta vittima di un sinistro avvenuto nel territorio comunale di Tarcento, in località Pradandons, lungo la strada regionale 356, nella provincia di Udine. Secondo le prime ricostruzioni, come riportato da Udine Today, la donna avrebbe perso autonomamente il controllo della sua Fiat Panda, uscendo di strada. Non sembrerebbero per il momento essere coinvolte altre persone.

Un’altra vittima, infine, anche a Gaeta. È il settantaduenne Antonio Nardi. Il pensionato, anche in questo caso, ha perso il controllo della sua auto, per cause ancora misteriose, e si è schiantato contro un albero nella zona di via Pozza Cologno. L’impatto non gli ha lasciato scampo. L’intervento dell’ambulanza è stato inutile. Sul posto la Polizia locale per ricostruire la dinamica di quanto accaduto.











