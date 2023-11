Incidenti oggi, auto fuori strada a Treviso: morte due persone/ Feriti in maniera grave due passeggeri

Come ogni giorno anche oggi, 11 novembre 2023, andiamo a fare il punto su quali siano stati gli incidenti più gravi verificatisi sulle strade del nostro Paese. Priorità alla tragedia che è avvenuta nella notte passata ad Omelle, in provincia di Treviso, dove due persone sono morte. Si tratta di una 27enne originaria dell’India, oltre ad una persona che viaggiava con lei. La vittima era alla guida dell’auto quando ha perso improvvisamente il controllo, forse per un colpo di sonno. Sull’auto, oltre ai due deceduti, anche altre due persone che sono rimaste gravemente ferite. Non sono rimaste coinvolte altre vetture. Fra gli incidenti che dobbiamo segnalarvi oggi anche quello avvenuto ad Alghero, nota località della Sardegna, dove una donna ha perso la vita. L’episodio, come riferito da numerosi media locali e non, è avvenuto di preciso in piazza Sulis, a poca distanza dal liceo locale. Un mezzo pesante, secondo la ricostruzione, avrebbe investito e ucciso una persona nei pressi della rotatoria, e la vittima è risultata essere una donna di anni 59.

Purtroppo per lei non vi è stato nulla da fare visto che, quando i soccorsi sono giunti sul luogo segnalato non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della 59enne a causa delle gravi ferite riportate. Per effettuare tutti i rilievi del caso la strada è stata chiusa al traffico e sul posto si sono recati anche gli uomini della polizia locale, oltre ai vigili del fuoco del distaccamento di Alghero. Dopo qualche ora la situazione è tornata alla normalità. Fra gli incidenti più gravi di oggi anche quello che ha visto la morte del 22enne Robert Gal, un ragazzo di origini rumene residente in quel di Fara Gera d’Adda, nella bergamasca.

INCIDENTI OGGI, LA MORTE DOPO QUASI 5 MESI DI UN 22ENNE A BERGAMO

Il giovane era stato vittima di uno scontro avvenuto diversi mesi fa, precisamente lo scorso 11 giugno, e durante il quale aveva perso la vita anche un uomo di 48 anni, tale Piergiovanni Finazzi. L’auto di Robert, secondo la ricostruzione, stava tornando da una nottata assieme ai suoi amici quando si è schiantata frontalmente contro la vettura di Finazzi che invece stava andando a lavoro.

L’impatto è stato violentissimo e quando gli uomini del soccorso si sono recati sul luogo segnalato non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del 48enne. Robert Gal era stato invece rinvenuto in condizioni disperate ed era stato trasportato d’urgenza presso l’ospedale di Bergamo, dove ha esalato l’ultimo respiro. La morte è stata decretata nella giornata di lunedì 6 novembre ma il suo decesso è stato comunicato solo nelle scorse ore.

