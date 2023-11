Incidenti oggi, auto fuoristrada ad Enna, un morto/ 80enne travolto da una vettura a Roma

Anche per la giornata di oggi andiamo a scoprire assieme i principali incidenti che sono stati purtroppo registrati sulle strade italiane nelle ultime ore. Cominciamo da quello avvenuto ad Aidone, comune della provincia di Enna, in Sicilia, dove una persona ha perso la vita. Come si legge su alcuni media locali si tratterebbe di un incidente autonomo avvenuto lungo la strada statale 288, e che avrebbe appunto causato la morte di un uomo.

La vittima era a bordo di un’auto quando all’improvviso ha perso il controllo all’altezza dei chilometro 49,600, finendo quindi fuori strada. Non sono state rese note le generalità della vittima ma si sa che quando gli uomini del soccorso stradale sono giunti sul luogo segnalato, per l’automobilista non vi era già purtroppo nulla da fare a seguito delle gravissime ferite riportate, e ne è stata quindi decretata la morte sul posto. Pesanti le ripercussioni sul traffico locale, rimasto a lungo paralizzato.

INCIDENTI OGGI, 80ENNE INVESTITO A ROMA E’ IN FIN DI VITA

Fra gli incidenti più gravi che dobbiamo riportarvi oggi anche quello avvenuto a Roma, in piazza Sempione, dove nella giornata di ieri un signore anziano di 80 anni è stato travolto da un’auto. La vittima è rimasta gravemente ferito ed ora si trova in ospedale in condizioni disperate, lottando fra la vita e la morte.

Stando alla ricostruzione effettuate dalle forze dell’ordine una Fiat Panda, per cause ancora da accertare, ha urtato l’80enne facendolo cadere violentemente a terra. Alla guida dell’utilitaria italiana vi era un 90enne che subito dopo l’investimento si è fermato, chiamando i soccorsi. Sul posto, nel giro di pochi minuti, gli uomini del 118 che dopo le prime cure hanno trasferito l’80enne presso il Policlinico Umberto I dove si trova tutt’ora. Ancora da capire le eventuali responsabilità dell’incidente e nei prossimi giorni sono attese novità a riguardo.

