Incidenti oggi, auto investita da treno: morta 50enne/ Brescia, mezzo bloccato nel passaggio a livello

Facciamo il punto anche oggi, 24 aprile 2024, su quali siano stati i principali incidenti verificatisi sulla nostra penisola nelle ultime ore. Cominciamo da quello avvenuto in provincia di Brescia, precisamente in quel di Cologne, dove una donna è rimasta uccisa, travolta da un treno. La vittima non è ancora stata identificata ma avrebbe 50 anni, ed è morta lungo il passaggio a livello della tratta ferroviaria Brescia-Lecco attorno alle ore 23:00 di ieri, martedì 23 aprile, così come fatto sapere dall’Areu. In incidente che si è verificato in una strada di campagna in via Peschiera, nei pressi di Cologne, in provincia di Brescia.

Roma, 20enne narcotizzata e stuprata da due uomini/ Era stata adescata su Instagram

Come riferito da Il Giorno l’auto, dopo l’impatto, è stata trascinata per circa un centinaio di metri nella direzione della stazione del Paese, e subito dopo il treno si è fermato con il macchinista sotto choc, mentre i passeggeri sono rimasti illesi. Non è ben chiaro cosa sia accaduto, forse una distrazione o magari un guasto al passaggio a livello, fatto sta che l’auto è rimasta intrappolata fra le barriere abbassate, anche se il perchè di questo evento resta per ora inspiegabile. Sul posto si sono recati gli uomini del soccorso medico, compresi vigili del fuoco nonché i carabinieri e la polizia ferroviaria.

Carcere minorile Beccaria di Milano, il garante: "Clima di terrore"/ "Agenti si sentivano padroni"

INCIDENTI OGGI, 18ENNE MORTO A MODENA

Fra gli incidenti più gravi di oggi, mercoledì 24 aprile 2024, anche quello avvenuto in provincia di Modena che ha purtroppo causato la morte di un giovanissimo. Come riferito dall’agenzia di stampa Ansa attraverso il proprio sito web, a morire è stato un 18enne di Massa Finalese, che è deceduto presso l’ospedale di Baggiovara, sempre nel modenese.

Il ragazzo era ricoverato in ospedale dallo scorso 5 aprile a seguito di un incidente in moto, e purtroppo in queste ore ha esalato l’ultimo respiro. Quel giorno il 18enne stava percorrendo via Monte Bianco a Massa Finalese a bordo della sua due ruote quando si è scontrato con un’auto. Dopo l’impatto devastante il giovane è stato sbalzato a diversi metri di distanza, quindi soccorso in condizioni disperate e poi deceduto in ospedale in queste ore.

“Documentario choc tv Svizzera sui Campi Flegrei”/ Le Iene, Di Vito: “Ha tirato fuori tutte le paure”

© RIPRODUZIONE RISERVATA