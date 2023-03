Incidenti oggi, auto vs albero: Treviso, morte 2 giovani/ Teramo: mezzo nel burrone

Fra gli incidenti di oggi, domenica 5 marzo 2023, si registra un sinistro mortale in provincia di Treviso, avvenuto proprio attorno alla mezzanotte. Stando a quanto riferito da “Il Gazzettino”, in un tragico schianto di una Bmw 420 contro un albero, due ragazze hanno perso la vita: si tratta di Eralda Spahllari e Barbara Brotto. L’impatto ha avuto luogo a Gorgo al Monticano e le dinamiche sono ancora al vaglio degli inquirenti. Gravemente feriti il 19enne pordenonese che si trovava al volante al momento dello scontro e un 18enne di Motta di Livenza, trasferito in ospedale a Mestre.

Sul luogo di uno dei più gravi incidenti di oggi sul posto sono arrivati i sanitari del 118, i vigili del fuoco e le pattuglie della compagnia carabinieri di Conegliano Veneto per i soccorsi e i rilievi di legge. I quattro ragazzi erano parte di una comitiva che stava viaggiando su due auto e stavano spostandosi in macchina per passare insieme la serata. Sulla Bmw erano in quattro, così come quattro erano gli occupanti della Volkswagen Polo, sentiti dai carabinieri che stanno indagando sul sinistro.

INCIDENTI OGGI, ZIO E NIPOTE MORTI IN UN SINISTRO STRADALE NEL TERAMANO

Tra gli incidenti di oggi, se ne annovera un secondo a Pietracamela, nel Teramano, sulla strada provinciale 43, dove una Jeep Renegade è uscita di strada ed è rotolata nella scarpata. Due, purtroppo, le vittime: si tratta di Giorgio Bellachioma, 48 anni, e di Andrea Cecca, 28 anni, rispettivamente zio e nipote. Ne dà notizia sul suo sito “Sky Tg24”, aggiungendo che le vittime risiedevano a Crognaleto (Teramo), nella frazione di Poggio Umbricchio.

Ai microfoni dell’agenzia di stampa nazionale Adnkronos, per commentare uno dei più gravi incidenti registrati oggi lungo le strade del nostro Paese, è intervenuto il sindaco locale, Orlando Persia, il quale ha asserito: “Appena appresa la notizia mi sono recato sul posto. La macchina era completamente accartocciata. Un fatto che distrugge me e l’intera collettività: la perdita di due giovani vite è sempre un momento difficile per il territorio”.

