Incidenti oggi, bimba di 5 anni morta a Clusone dopo frontale/ A Como gravissimo un bambino di 1 anno

E’ giunto il momento di fare il punto su quali siano stati i principali incidenti che si sono verificati nelle ultime ore in Italia. Purtroppo ha perso la vita una bambina di soli 5 anni, a seguito di uno scontro avvenuto in provincia di Bergamo. Come riferito dai principali organi di informazione online, a cominciare da Today, l’episodio si è verificato di preciso in quel di Clusone, nota località della bergamasca, ed ha visto il coinvolgimento di quattro persone, tutte portate in ospedale con ferite di varia natura, fra cui anche un bambino di 9 anni.

Come detto sopra, ad avere la peggio è stata una bimba di 5 anni che non ce l’ha fatta. L’incidente è avvenuto attorno alle ore 23:00 di ieri, martedì 7 maggio, sulla ex strada statale 671 a Clusone, nei pressi di San Lorenzo di Rovetta. La bimba era originaria di Castione e secondo quanto emerso il personale sanitario ha provato di tutto per rianimarla ma ha dovuto alzare bandiera bianca decretandone la morte sul posto.

INCIDENTI OGGI, BIMBA DI 5 ANNI MORTA A CLUSONE: SCONTRO FRA BMW E SEAT

A causare il decesso della piccola è stato uno scontro frontale fra due auto, un impatto devastante che è risultato fatale per la piccola. Ancora da chiarire nel dettaglio le dinamiche di quanto accaduto, ma non è da escludere che a complicare la situazione sia stato l’asfalto bagnato e scivoloso per via della pioggia caduta copiosa nella giornata di ieri in Lombardia.

Nell’incidente sono rimaste coinvolte anche due persone (entrambe di Clusone), quelle a bordo di una BMW di colore nera, mentre l’auto della bimba era una Seat Ibiza grigia guidata da una donna, la nonna della vittima e dell’altro nipotino di 9 anni. Sul posto un dispiegamento massiccio di mezzi di soccorso, a cominciare da due elicotteri provenienti da Brescia e Sondrio, ma anche i vigili del fuoco, mentre la strada è stata chiusa a lungo per permettere i vari soccorsi e pulire il manto stradale dai detriti.

INCIDENTI OGGI, DRAMMA A COMO

Fra gli incidenti più gravi che dobbiamo segnalarvi oggi anche quello avvenuto in provincia di Como, ad Alta Villa Intelvi, comune sopra il lago, dove un bimbo di un anno è rimasto ferito e versa ora in gravissime condizioni. Il piccolo era a bordo dell’auto guidata dal padre che si è schiantata contro il guardrail lungo la strada provinciale 13 nella frazione di Pellio. L’incidente è avvenuto nella giornata di domenica 5 maggio, ma è emerso solo in queste ore e attualmente il bimbo versa in condizioni disperate presso l’ospedale di Bergamo.

Anche in questo caso da ricostruire la dinamica di quanto accaduto, ma si sa che il piccolo si trovava sul sedile posteriore dell’auto del padre, un’Audi S3, finita fuori strada con un impatto che ha causato un boato che sarebbe stato sentito da numerosi residenti della zona, a conferma di quanto sia stato forte l’urto.











