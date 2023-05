Incidenti oggi, bimba di 5 anni morta a Vigevano/ A Valstrona deceduto un 58enne

Andiamo a fare il punto anche oggi, martedì 23 maggio 2023, su quali siano stati gli incidenti più gravi che si sono verificati in Italia nelle ultime ore. Cominciamo dall’incidente gravissimo avvenuto nella giornata di ieri a Vigevano, nota località della provincia di Pavia, dove ha perso la vita una bimba di 5 anni. L’episodio è avvenuto di preciso all’incrocio fra via Mentana e via Quarto e stando a quanto ricostruito dalle forze dell’ordine sembra che la piccola fosse sull’auto guidata dalla mamma, quando la vettura è stata urtata da un’altra utilitaria.

Un impatto non esagerato ma tanto è bastato affinchè la piccola finisse fuori dall’auto, molto probabilmente perchè senza la cintura di sicurezza. La bimba di 5 anni è apparsa subito in condizioni disperate e sul luogo dell’incidente è giunto nel giro di pochi minuti l’elicottero, che è atterrato allo stadio, non troppo distante dal luogo dello scontro. La bimba è stata quindi portata presso il vicino ospedale di Vigevano dove purtroppo non ce l’ha fatta, morendo a seguito delle gravissimi lesioni riportate dopo essere finita sull’asfalto.

INCIDENTI OGGI, 58ENNE MORTO A VALSTRONA, IN PIEMONTE

Fra gli incidenti più gravi di oggi anche quello avvenuto in quel di Valstrona, in Piemonte, provincia di Verbano-Cusio-Ossola, dove ha perso la vita un uomo alla guida di un’auto.

La dinamica di quanto accaduto è ancora da ricostruire ma stando a quanto emerso sembra che l’auto su cui viaggiava la vittima sia uscita fuori strada per poi finire in un dirupo di una cinquantina di metri. Uno schianto devastante che non ha lasciato scampo al conducente visto che, quando gli uomini del soccorso stradale sono giunti sul luogo segnalato, per lo stesso non vi era già più nulla da fare. Secondo quanto emerso sembra che la vittima sia un 58enne originario della Francia: indagini in corso per ricostruire nel dettaglio quanto accaduto.

