Incidenti oggi, bimba investita a Trento: è grave/ Milano: centauro in fin di vita

Anche in questo venerdì 9 settembre il bollettino degli incidenti di oggi assume contorni a dir poco drammatici, con ancora troppo sangue sparso sull’asfalto di tutta Italia. Partiamo da quanto accaduto a Besenello, in Vallagarina, provincia di Trento, dove una bambina di soli 4 anni è stata investita da un’automobile, venendo trasportata in gravi condizioni all’ospedale del capoluogo. Lo scrive “Il Dolomiti”, secondo cui l’allerta è scattata intorno alle 21 di ieri, all’altezza dell’incrocio di via Roma.

La ricostruzione di quanto avvenuto è “ancora in corso da parte delle forze dell’ordine, ma secondo le prime informazioni la piccola è stata travolta da una vettura e sbalzata violentemente sull’asfalto”. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, ma anche i vigili del fuoco di Besenello e gli agenti della polizia municipale, i quali hanno eseguito i rilievi del caso e ricostruito la dinamica del sinistro, isolando e mettendo in sicurezza l’area che l’ha “ospitato”. Immobilizzata e stabilizzata, la bambina è stata trasferita al nosocomio “Santa Chiara”.

INCIDENTI OGGI, MILANO: 32ENNE IN LOTTA TRA LA VITA E LA MORTE

Fra gli incidenti di oggi, si registra anche quello verificatosi a Milano in piazzale Lotto, a Milano, nella notte appena andata in archivio. Qui, in particolare, un centauro 32enne sarebbe caduto dalla sua moto e sarebbe in lotta tra la vita e la morte all’ospedale “Niguarda” di Milano. Non sono ancora state chiarite e rese note le cause che hanno provocato la caduta del motociclista, che avrebbe proseguito per diversi metri la propria corsa sull’asfalto, prima di fermarsi.

Il 118 è giunto sul posto e, dopo i primi soccorsi, ha trasferito il giovane al pronto soccorso del Niguarda in condizioni critiche e in codice rosso. Secondo quanto riferito da Fanpage.it, il 32enne “ha avuto anche un arresto cardiaco durante il trasporto ed è arrivato in ospedale intubato e incosciente”. Anche un uomo di 62 anni sarebbe stato vittima nella notte a Milano di un incidente in moto e sarebbe stato a sua volta portato in ospedale in codice rosso.

