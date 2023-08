Incidenti oggi, bimbo di 6 mesi morto a Parma/ A Milano 18enne gravissimo dopo investimento

Anche per la giornata di oggi, mercoledì 2 agosto 2023, andiamo a vedere assieme quali sono stati i principali incidenti stradali verificatisi in Italia. Cominciamo da quello accaduto a Cispadana, in provincia di Parma, dove ha purtroppo perso la vita un bimbo di soli 6 mesi. Il neonato era rimasto coinvolto in un grave incidente nella serata di lunedì ed era stato portato in condizioni disperate presso l’ospedale Maggiore.

Secondo la ricostruzione effettuata dalle forze dell’ordine il piccolo era a bordo di una Fiat Panda assieme ai genitori e al cuginetto di quattro anni, e nell’impatto con un’altra auto sono rimasti feriti in maniera grave una ragazza di 24 anni, la madre, e l’altro bimbo, entrambi ricoverati a Mantova. Illesi invece i due conducenti, un 24enne napoletano (il padre) e un nordafricano residente a Guastalla. E’ stato aperto un fascicolo per omicidio stradale anche perchè sembrerebbe che il piccolo non fosse assicurato al seggiolino. Dopo l’urto, infatti, il bimbo sarebbe stato sbalzato all’interno dell’abitacolo: il piccolo è giunto in condizioni disperate in ospedale e purtroppo nella giornata di ieri ha perso la vita per via delle lesioni gravissime subite alla testa.

INCIDENTI OGGI, 14ENNE MORTO IN PROVINCIA DI VERONA

Fra gli incidenti più gravi di oggi anche quello che ha visto coinvolto un altro minorenne, un 14enne che era stato anch’egli vittima di un incidente nella serata di lunedì. L’episodio è avvenuto di preciso in quel di Valpolicella, in provincia di Verona, dove un giovane classe 2009, che stava camminando a piedi, è stato investito da un’auto che non si sarebbe fermata a prestare soccorso. Il personale del 118 è giunto con un’ambulanza e un’automedica per prestare le prime cure al ragazzino dopo di che lo stesso è stato portato in codice rosso presso l’ospedale Borgo Trento dove però, nella giornata di ieri, ha esalato l’ultimo respiro a causa delle gravissime conseguenze subite.

«Un’altra tragedia inaccettabile, un’altra giovane vita stroncata da un pirata della strada, che mi auguro sia individuato al più presto», il commento del presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, che poi ha aggiunto: «Alla famiglia, ai suoi amici, a tutti coloro che hanno voluto bene a questa giovane vita stroncata mentre sbocciava rivolgo il mio più addolorato cordoglio. Fa male, fa molto male dover prendere atto di un ennesimo atto criminoso, com’è quello di non soccorrere una persona dopo un incidente. Se l’investitore si fosse fermato e avesse chiamato i soccorsi forse l’epilogo per questo ragazzo sarebbe stato diverso e magari oggi non saremmo qui a piangere l’ennesima giovane vita stroncata su una strada. Quanto accaduto è inaccettabile». Da segnalare, infine, fra gli incidenti più gravi di oggi, quello avvenuto a Milano, dove un 18enne pedone è stato investito da un’Audi, e si trova attualmente in ospedale in condizioni disperate. La vettura tedesca si è scontrata con una Renault in viale Umbria e dopo l’impatto l’RS7 è finita sul marciapiede, travolgendo il giovane. Il 18enne si trova al Niguarda in prognosi riservata e in condizioni critiche: i genitori, accanto al figlio, hanno avuto un malore per lo choc.











