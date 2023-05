Incidenti oggi, bimbo di 8 anni morto sull’A30/ Una 24enne deceduta a Brescia

Ecco quali sono stati i principali incidenti che si sono verificati nella giornata di oggi, giovedì 18 maggio 2023, o nelle ultime ore, sulle strade italiane. Senza dubbio fra i più drammatici quello avvenuto a Salerno, precisamente in quel di Mercato San Severino, dove ha perso la vita un bimbo di 8 anni. L’incidente si era verificato di preciso nella giornata di domenica scorsa ed aveva visto la morte già di altri due minorenni, una 14enne e il suo fidanzatino di 16 anni. Nello scontro avvenuto lungo l’Autostrada A30, il piccolo era rimasto gravemente ferito e, soccorso in condizioni disperate, era stato in seguito trasportato in ospedale dove appunto è morto nella giornata di ieri.

La terza vittima si chiamava Mourad ed era il fratellino della 14enne già deceduta tre giorni fa. Il bimbo si trovava presso il reparto di Rianimazione del “Ruggi” di Salerno dalla giornata di domenica, ma nonostante ogni tentativo dei medici di salvargli la vita, alla fine si sono dovuti arrendere. Nell’incidente era rimasta gravemente ferita anche la madre del piccolo e della 14enne, ancora ricoverata presso l’ospedale del Mare di Napoli, mentre il marito aveva riportato solo delle lievi lesioni ed è già stato dimesso. I cinque erano tutti a bordo dell’auto guidata dal padre che per cause ancora da accertare si è schiantata contro un guardrail, un impatto devastante che purtroppo ha ucciso tre persone, tutti giovanissimi.

INCIDENTI OGGI, 24ENNE MORTA IN PROVINCIA DI BRESCIA

Fra gli incidenti più gravi che dobbiamo riportarvi oggi anche quello accaduto ad Isorella, in provincia di Brescia, dove è morta una ragazza di 24 anni.

La giovane si stava recando al lavoro nella giornata di ieri quando, in via Gambara, lungo la strada provinciale 24, è sbandata finendo con la sua auto contro un tir, forse a causa dell’asfalto scivoloso per via della presenza di carburante. L’impatto è stato devastante e la 24enne è stata dichiarata morta sul posto: a nulla sono infatti valse le manovre di rianimazione praticate dai medici che nel frattempo avevano allertato anche un elisoccorso.

