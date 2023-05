Incidenti oggi, bimbo di due anni morto a Padova/ A Treviso deceduto un 55enne

E’ sabato 13 maggio 2023, e anche oggi, come di consueto, andremo a fare il punto su quali siano stati i principali incidenti verificatisi nelle ultime ore sulle strade del nostro Paese. Partiamo da quanto avvenuto a Padova, dove ha perso la vita un bimbo di soli 2 anni. Il piccolo era rimasto ferito in maniera gravissima poco più di un mese fa, precisamente lo scorso 9 aprile e nella giornata di ieri ha esalato l’ultimo respiro.

Il bimbo stava tornando con il papà verso casa il giorno di Pasqua, quando era stato vittima di un incidente lungo la strada regionale in direzione Annone Veneto. A seguito dello schianto con un’altra auto il piccolo aveva subito un trauma cranico, e le sue condizioni erano apparse subito disperate. Il paziente era stato portato presso l’ospedale di Padova, ricoverato in terapia intensiva pediatrica, ma nonostante ogni tentativo dei medici di salvare la vita al piccolo alla fine i sanitari si sono dovuti arrendere, decretandone la morte nella giornata di ieri: una vera tragedia.

INCIDENTI OGGI, 55ENNE CENTAURO MORTO A TREVISO

Fra gli incidenti più gravi che dobbiamo segnalarvi oggi anche quello che ha causato la morte di un motociclista 55enne. Anche in questo caso si è trattato di uno scontro che era avvenuto tempo fa, precisamente lo scorso 23 aprile, in località Savassa, nel quartiere della Val Lapisina a Vittorio Veneto.

Il centauro era stato soccorso in condizioni gravissime e quindi trasportato all’ospedale Ca’ Foncello di Treviso, fino alla morte sopraggiunta nella giornata di ieri. La vittima, Lorenzo Mion, era residente di Quarto d’Altino, in provincia di Venezia, e al momento dello schianto stava tornando a casa insieme alla moglie dopo una gita in quel di Belluno. Lungo la Strada Statale 51 di Alemagna, i due erano usciti di strada, per cause poco chiare, e le condizioni dell’uomo alla guida erano apparse subito gravi a seguito di lesioni molto serie. Fortunatamente la moglie si era salvata, ma dovrà ora vivere con un ricordo drammatico per il resto della sua vita.

