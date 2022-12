Incidenti oggi, bimbo di un anno morto ad Asti/ A Milano deceduta una 23enne

E’ giunto il momento anche oggi, lune 5 dicembre 2022, di andare a vedere quali sono stati gli incidenti più gravi che si sono verificate nelle ultime ore sulle strade italiane, scontri che purtroppo hanno causato dalle vittime. Cominciamo da quanto avvenuto ieri a in provincia di Asti, precisamente in località Nizza Monferrato (siamo in regione Piemonte), dove un bimbo di solo un anno e mezzo è morto.

L’incidente si è verificato sulla strada Provinciale 28, e il piccola si trovava in auto con i genitori, il papà di 32 anni e la mamma di 22, entrambi originari della Macedonia, quando si è verificato uno scontro frontale. Il bambino è stato soccorso in condizioni disperate dagli uomini del 118, ed è morto poi nella serata di ieri, mentre i genitori sono stati ricoverati con delle ferite giudicate lievi. Secondo quanto emerso sembra che l’auto su cui viaggiava il piccolo fosse condotta da un 40enne che pare sia risultato positivo all’alcol in base ai primi accertamenti. Non è inoltre chiaro se la piccola vittima fosse legata sul seggiolino, come da legge, o meno.

INCIDENTI OGGI, 23ENNE ROMANA MORTA A MILANO

Fra gli incidenti più gravi che vi segnaliamo oggi, anche quello avvenuto a Milano, dove a perdere la vita è stata una ragazza giovanissima di soli 23 anni. La vittima, originaria di Roma, si trovava a bordo di un’auto a noleggio della Enjoy, servizio di car sharing di Eni, che pare abbia fatto tutto da sola: dopo aver urtato il marciapiede che delimita lo spartitraffico centrale alberato di viale Lunigiana, nel capoluogo lombardo, l’auto ha continuano la sua corsa impazzita senza controllo per schiantarsi contro un altro, e quindi ribaltarsi.

Un impatto violentissimo che non ha lasciato scampo alla 23enne, che comunque non era alla guida. Il mezzo di Enjoy era infatti guidato da un 25enne: sono in corso tutti gli accertamenti del caso per ricostruire nel dettaglio quanto accaduto, e scoprire se lo stesso conducente abbia avuto un malore, un colpo di sonno, o altro.











