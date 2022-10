Incidenti oggi, BMW contro albero: morto 28enne a Udine/ Belluno: scontro auto-moto

Il bollettino incidenti di oggi, domenica 9 ottobre 2022, riporta ancora una volta notizie drammatiche. Partiamo dalla provincia di Udine, precisamente da Lestizza, dove un giovane di 28 anni, classe 1993 e residente in frazione Santa Maria di Sclaunicco, ha perso la vita in seguito a un drammatico sinistro stradale. Per ragioni ancora al vaglio degli inquirenti, il ragazzo non ha mantenuto il controllo della vettura, una BMW di colore blu metallizzato, e ha terminato la propria corsa contro un albero posizionato a lato della carreggiata, senza impattare contro altri veicoli.

Si tratta senza dubbio di uno degli incidenti più tragici di oggi e, nonostante l’intervento in loco dell’equipaggio di un’automedica e le manovre di rianimazione messe in atto sul corpo del giovane per salvargli la vita, purtroppo per lui non c’è stato niente da fare. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco, i carabinieri di Latisana, la polizia locale e la Protezione Civile.

INCIDENTI OGGI: MORTO UN MOTOCICLISTA A FELTRE

Il bollettino incidenti oggi purtroppo riporta anche la notizia di un violento scontro tra un’auto e una moto, nel quale ha perso la vita G.Z., centauro di 73 anni. A riferire l’accaduto è il quotidiano “Il Gazzettino”. L’incidente ha avuto luogo attorno alle 12.30 in località Pasquer, nel Comune di Feltre. Sul posto “sono intervenuti i pompieri arrivati dal locale distaccamento, che hanno messo in sicurezza i mezzi, mentre il motociclista è stato preso in cura dal personale sanitario del Suem, stabilizzato e trasferito in ospedale. Poco dopo però è sopravvenuto un arresto cardiaco, conseguenza delle gravi lesioni riportate, e per l’uomo non c’è stato scampo”.

Infine, sempre in riferimento a uno dei più gravi incidenti di oggi, appunto quello di Feltre, va precisato che i carabinieri intervenuti in loco hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni si sono concluse poco dopo le 14.











