Incidenti oggi: camion carico di plastica in fiamme sulla A12/ Auto contro albero a Palermo: morto un medico

Gli incidenti di oggi stanno creando non pochi disagi sulle strade italiane: il tratto sulla A12 tra Carrara e Sarzana in direzione Genova, ad esempio, è stato chiuso poiché un camion carico di plastica ha preso fuoco. Le cause dell’incendio, come riportato da La Nazione, non sono ancora chiare. Non è stato stabilito se il mezzo pesante abbia avuto uno scontro con un’altra vettura oppure se le fiamme siano divampate per altri motivi. Il traffico, ad ogni modo, è in tilt.

Sul posto sono prontamente intervenuti i Vigili del Fuoco, che sono all’opera per fermare il rogo, che in queste ore ha causato una grossa colonna di fumo nero ben visibile da diverse zone delle città vicine. È forte anche l’odore di plastica bruciata. Il camion, infatti, conteneva una grossa quantità di imballaggi di questo materiale pressato. La chiusura del tratto autostradale dove è avvenuto l’incidente ha prodotto una coda di 10 chilometri tra i caselli, oltre a diversi rallentamenti sulle strade provinciali e comunali dei comuni di Carrara e Sarzana, in particolare sui viali Galilei e Colombo a Marina di Carrara sul viale XXV Aprile a Marinella di Sarzana. Salt ha invitato gli utenti diretti a Genova a proseguire per Firenze.

INCIDENTI OGGI: DIVERSE VITTIME IN ITALIA

Oltre al camion in fiamme sulla A12, che non sembrerebbe avere provocato feriti, ci sono purtroppo stati altri incidenti oggi in Italia che hanno causato delle vittime. È il caso di quello avvenuto sull’autostrada Palermo-Messina in direzione del capoluogo siciliano. Francesco Vincenzo Maniaci, medico messinese di 43 anni, ha perso la vita dopo che la sua auto si è schiantata contro un albero caduto sulla carreggiata all’altezza di Campofelice di Roccella. L’impatto non ha lasciato scampo al conducente. I soccorsi si sono rivelati inutili. Il tratto autostradale tra Cefalù e Buonfornello è stato temporaneamente chiuso per consentire le operazioni necessarie.

A Concesio, in provincia di Brescia, invece, una dodicenne è rimasta gravemente ferita dopo essere stata investita sulle strisce pedonali in via Europa. Il conducente si è fermato e ha prestato soccorso, facendo sì che la ragazzina venisse prontamente trasportata in ospedale. Le sue condizioni sono state giudicate preoccupanti dai medici, anche se non ha mai perso conoscenza.











