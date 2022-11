Incidenti oggi, camion contro ambulanza ad Ancona/ Morto conducente e paziente

Facciamo il punto anche oggi, lunedì 28 novembre 2022, su quali siano stati gli incidenti più gravi verificatisi nelle ultime ore sulle strade italiane e che purtroppo hanno provocato dei morti. Partiamo subito da quanto accaduto stamane ad Ancona, precisamente all’uscita del casello di Ancona Nord verso la SS76 in direzione Fabriano, dove un camion si è ribaltato travolgendo un’ambulanza e un’auto: due i morti, il conducente del mezzo di soccorso e il paziente al suo interno. Ferito in maniera molto grave un operatore del 118, ma lo stesso non sarebbe in pericolo di vita, mentre è rimasto illeso, ma sotto choc, il conducente del camion. Fra i tanti scontri avvenuti si segnala anche quanto accaduto in Lombardia, di preciso in località Bozzolo, comune alle porte di Mantova. Come riferito da numerosi media online, a cominciare dal sito dell’agenzia Ansa, all’altezza dell’incrocio di strada Tezzoglio, due auto sono venute a contatto e il bilancio è stato di due morti e di vari feriti.

Secondo quanto ricostruito dalle forze dell’ordine, una Opel Corsa su cui viaggiavano madre e figlia, entrambe sui sedili posteriori, ha impattato quasi frontalmente e in maniera molto violenta con una Hyundai che proveniva dalla direzione opposta e che in base a quanto emerso stava svoltando all’incrocio di cui sopra. Sulla macchina viaggiava un medico originario del Libano, residente a Romprezzagno, nonché la sua compagna, anch’essa di origini straniere. Per madre e figlia a bordo della Opel Corsa non vi è stato purtroppo nulla da fare, morte sul colpo, mentre per i due occupanti la Hyundai le condizioni sono ritenute serie. Stando a quanto emerso, sembra che la Opel si sia trovava davanti l’altra auto mentre stava svoltando, anche se non è ben chiaro di chi sia lo sbaglio.

INCIDENTI OGGI, DRAMMATICO SCONTRO A MANTOVA: DUE VITTIME

Decisamente drammatica la scena che si sono trovati di fronte gli uomini del personale sanitario che si sono recati sul luogo dello schianto pochi minuti dopo la chiamata. Le due auto coinvolte nell’incidente erano infatti completamente accartocciate, al punto che in uno dei due mezzi il motore era addirittura rientrato nell’abitacolo.

Sul luogo il dispiegamento di mezzi di soccorso è stato ingente fra ambulanze, elicottero Carabinieri e vigili del Fuoco e la notizia dell’incidente, come prevedibile, si è diffusa nel giro di pochi minuti: sul posto si sono recate moltissime persone del posto fra cui anche i parenti delle due donne decedute, rincuorate dagli uomini della polizia. Pesanti le ripercussioni sul traffico stradale locale, che solo dopo diverse ore è tornato alla normalità. Il bilancio, ricordiamo, è di due morti e quattro feriti, di cui uno in codice rosso. Saremo pronti ad aggiornare questa pagina in caso di eventuali altri incidenti che si dovessero verificare oggi.

