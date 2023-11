Incidenti oggi, camion perde carico a Reggio Emilia: morti due giovani/ Camionista in fuga poi arrestato

Quali sono i principali incidenti che si sono verificati sulle strade italiane nelle ultime ore andremo a scoprirlo come sempre oggi, facendo un elenco degli scontri che hanno purtroppo causato vittime o feriti gravi. Cominciamo da quello che si è verificato A Caprara di Campegine, in provincia di Reggio Emilia, dove purtroppo due persone sono morte e altre tre sono rimaste ferite a causa di un camion che ha perso il suo carico. Il furgoncino, come riferisce TgCom24.it, stava trasportando delle impalcature che ad un certo punto, evidentemente non fissate bene, sono cadute in strada colpendo diverse auto. Fra queste anche quella su cui viaggiavano le due vittime, morte sul colpo. Il conducente del camion è scappato senza prestare soccorso e i carabinieri lo hanno arrestato in un secondo momento. L’episodio si è verificato sulla SP111, la strada che attraversa la val d’Enza: la morte dei due giovani è stata immediata a causa dei tubi metallici che li hanno trafitti.

Fra gli incidenti che dobbiamo segnalarvi oggi anche quello avvenuto purtroppo a Paternò, in provincia di Catania, dove un ragazzo di soli 17 anni ha perso la vita. Il giovane, secondo quanto ricostruito dalle forze dell’ordine, era a bordo di uno scooter 50ino quando si è scontrato con un’auto, precisamente un SUV Dacia Duster. Un impatto violentissimo che purtroppo non ha lasciato scampo al ragazzo. Il 17enne è stato infatti soccorso in condizioni disperate e portate, dopo una prima stabilizzazione, presso l’ospedale SS Salvatore di Paternò. Il personale sanitario le ha quindi provate tutte pur di salvargli la vita ma alla fine non sono riusciti nel loro intento e ne è stato dichiarato il decesso. L’incidente è avvenuto in contrada Tre Fontane, a Paternò e sulla vicenda è stata aperta un’indagine per cercare di ricostruire con esattezza quanto accaduto ed eventuali responsabilità.

INCIDENTI OGGI, 58ENNE INVESTITO E UCCISO A ROMA

Fra gli incidenti più gravi che dobbiamo segnalarvi oggi anche quello avvenuto a Roma, ed ha coinvolto in questo caso un ciclista. La vittima aveva 58 anni e si chiamava Iacob Egidiu, grande appassionato di due ruote.

Purtroppo la sua passione è terminata quando un camion cisterna carico di carburante lo ha travolto mentre stava percorrendo la via Casilina verso il centro, all’altezza di Villa Gordiani. Il camion, secondo la ricostruzione, era condotto da un 52enne che ha superato a sinistra il ciclista dopo di che, non è ben chiaro cosa sia accaduto, fatto sta che il 58enne ha perso l’equilibrio finendo poi sotto le ruote posteriori destre del mezzo pesante. Purtroppo per Iacob Egidiu non vi è stato scampo visto che, quando gli uomini del soccorso stradale sono giunti sul luogo segnalato, lo stesso era già morto.

