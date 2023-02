Incidenti oggi, camionista gravissimo dopo volo da viadotto/ 64enne morto a Torino

Sono diversi anche oggi gli incidenti che dobbiamo purtroppo segnalarvi, quegli scontri registrati nelle ultime ore sulle strade italiane e che hanno provocato delle vittime. Il primo incidente che vi dobbiamo segnalare è stato quello avvenuto lungo l’autostrada A6, quella che collega Torino a Savona e viceversa, dove un camionista è stato protagonista di un volo di 15 metri dopo essere caduto da un viadotto.

L’uomo è precipitato nel tratto compreso fra Ceva e Millesimo, schiantandosi poi nell’area sottostante. Miracolosamente il camionista alla guida non è deceduto sul colpo ma le sue condizioni sono ritenuti gravi e lo stesso è stato trasportato in codice prsso presso l’ospedale più vicino. Non è ben chiaro cosa sia accaduto fatto sta che il camionista stava percorrendo il viadotto autostradale in direzione Savona quando ha sbandato improvvisamente, travolgendo il guard rail e quindi finendo di sotto. L’ipotesi più accreditata, visto che non sono rimasti coinvolti altri veicoli, è che il camionista possa aver avuto un malore che gli ha fatto perdere il controllo del mezzo.

INCIDENTI OGGI, 64ENNE MORTO A TORINO, UNA VITTIMA ANCHE A PALERMO

Fra gli incidenti più gravi che dobbiamo segnalarvi oggi anche quello accaduto a Corio, in provincia di Torino, dove ha perso la vita un uomo di 64 anni. La vittima era a bordo della sua Skoda Octavia quando si è schiantata contro un albero.

Secondo la ricostruzione effettuata dalle forze dell’ordine sembra che l’uomo alla guida abbia avuto un malore, perdendo quindi il controllo della propria auto e finendo fuori strada. Immediato l’arrivo dei soccorsi e il trasporto in ospedale, ma per l’automobilista non vi è stato nulla da fare, morto quasi sicuramente a causa di un infarto. Da segnalare infine, fra gli incidenti più gravi che vi riportiamo oggi, anche la morte di un 83enne di Palermo, tale Salvatore Potenzano: era stato investito mentre stava attraverso via Michelangelo tre settimane fa, ma nella giornata di ieri, dopo una lunga agonia di quasi 21 giorni, ha esalato l’ultimo respiro.

