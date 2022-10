Incidenti oggi, centauro 55enne morto a Bergamo/ Auto contromano a Bari: una vittima

E’ lunedì 31 ottobre 2022, e anche oggi andremo ad evidenziare quali sono stati gli incidenti più gravi delle ultime ore, scontri che purtroppo hanno causato delle vittime, ennesimi decessi sulle strade d’Italia. Iniziamo da quanto avvenuto in provincia di Bergamo, precisamente a Montello, dove un motociclista di 55 anni ha perso la vita dopo essersi scontrato con un’auto. L’episodio si è verificato nella giornata di ieri in quel di via Papa Giovanni XXIII, e la dinamica, come riferisce l’edizione online del quotidiano Il Giorno, sembrerebbe essere ancora tutta da chiarire. In base ad alcune testimonianze raccolte dalle forze dell’ordine, sembra che la vittima abbia litigato poco prima di morire con un automobilista al semaforo, anche se non è ben chiaro per caso.

Terremoto oggi Campi Flegrei M 2.0/ Ingv ultime notizie, scossa anche a Cosenza

Poche metri dopo una Panda avrebbe urtato la moto con in sella il 55enne (i due veicoli viaggiavano nella stessa direzione), per poi allontanarsi. Nella caduta il motociclista sarebbe stato urtato da un’altra vettura, una Bmw, forse lo scontro che è risultato fatale allo stesso centauro. Sul posto si sono recati gli uomini della Croce Rossa di Entratico, con un’auto medica, ma per il motociclista non vi è stato nulla da fare: morto sul colpo a seguito delle gravissime ferite riportate.

IMMAGINI AUGURI BUON HALLOWEEN 2022/ Foto, show di Kendal Jenner vestita da Jessie

INCIDENTI OGGI, AUTO CONTROMANO IN TANGENZIALE A BARI: IMPATTO DEVASTANTE

In seguito sono scattate le indagine e grazie alle telecamere di sorveglianza è stato rintracciato il conducente della Panda, la cui posizione risulta ora essere al vaglio degli inquirenti. Fra gli incidenti più gravi che dobbiamo riportarvi oggi anche quello avvenuto nella giornata di ieri lungo la tangenziale di Bari, dove è morta una donna, tale Antonella Festa, di 50 anni, originaria di Taranto.

Una vera e propria tragedia visto che la vittima è stata travolta da un’auto che pare percorresse la strada contromano, e all’altezza di Japigia si sarebbe verificato un impatto devastante che non avrebbe lasciato scampo alla signora Festa. Nell’auto contromano viaggiavano una donna di 70 anni e la figlia disabile, entrambe ferite in maniera molto grave e trasportate al Policlinico in codice rosso.

AUGURI DI BUON HALLOWEEN 2022/ Frasi e citazioni: “Notte nera e piena di incubi...”

© RIPRODUZIONE RISERVATA