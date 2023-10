Incidenti oggi, cervo contro tir: morto camionista a Belluno/ A Palermo deceduta una 98enne

Andiamo a fare il punto anche oggi, giovedì 19 ottobre 2023, su quali siano stati i principali incidenti stradali verificatisi in Italia, e cominciamo subito da quello avvenuto in provincia di Belluno, dove un camionista ha perso la vita in circostanze decisamente assurde. Secondo quanto emerso il tir che stava conducendo si è schiantato contro un cervo: l’animale è poi finito dentro la cabina, uccidendo sul colpo il povero guidatore. L’episodio si è verificato di preciso lungo la strada provinciale 1 in quel di Marziai, frazione del comune di Quero Vas, in provincia di Belluno.

L’animale dopo l’impatto ha letteralmente sfondato la cabina del tir, finendoci dentro, e nello scontro anche il cervo ha perso la vita. Nell’incidente è rimasta coinvolta anche un’altra vettura ma fortunatamente l’automobilista non ha riportato alcun danno. L’incidente è avvenuto nella giornata di ieri quando il tir stava viaggiando in direzione Belluno nel territorio di Borgo Valbelluna. Immediato l’intervento degli uomini del 118, anche con l’elisoccorso, ma quando il personale medico ha preso in carico il camionista per lo stesso non vi è stato nulla da fare e ne è stata dichiarata la morte sul colpo.

INCIDENTI OGGI, 98ENNE MORTA A CORLEONE

Fra gli incidenti più gravi che dobbiamo segnalarvi anche oggi, anche quello avvenuto nella nota località di Corleone, in provincia di Palermo, Sicilia.

In questo caso ha perso la vita un’anziana signora di anni 98, tale Caterina Cataldo, che si trovava in auto con la figlia: le due stavano viaggiando su una Fiat Panda quando, per cause ancora da accertare, la vettura è finita fuori strada. L’episodio è avvenuto lungo la strada statale 118 e al termine della corsa impazzita l’auto è andata a sbattere violentemente contro un albero. La donna al volante è stata rinvenuta in gravi condizioni e ricoverata dopo i primi soccorsi presso l’ospedale Civico di Palermo mentre per la madre 98enne non vi è stato nulla da fare, morta sul colpo a causa del violento impatto.

