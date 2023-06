Incidenti oggi, ciclista travolto e ucciso a Grosseto/ A Vittoria morto un 47enne

Scopriamo insieme anche oggi, giovedì 1 giugno 2023, quali sono stati gli incidenti più gravi verificatisi sulle strade dell’Italia nelle ultime ore. Cominciamo da quanto avvenuto in provincia di Grosseto, dove purtroppo ha perso la vita un ciclista, travolto da una vettura. L’episodio si è verificato di preciso lungo la strada del Poggiale, nei pressi della pista ciclabile che collega Grosseto a Marina. La vittima era a bordo della sua bicicletta nella zona di Principina Terra quando è stata investita da un’auto: la vettura, poco prima dell’impatto, ha tentato di frenare, ma lo scontro è stato devastante.

L’uomo, secondo la ricostruzione, stava attraversando sulle strisce pedonali che collegano i due tratti di pista ciclabile e proveniva da Marina in direzione Grosseto. Immediato l’intervento del personale sanitario del 118, ma i medici a nulla hanno potuto visto che il ciclista era purtroppo già morto al loro arrivo: nonostante vari tentativi di rianimarlo alla fine ne è stato decretato il decesso sul posto. In ospedale per accertamenti invece l’uomo alla guida dell’auto, assolutamente non in pericolo di vita. In passato quel tratto di strada era già stato teatro di un altro scontro mortale sempre fra un’auto e un ciclista.

INCIDENTI OGGI, 47ENNE MORTO A RAGUSA: I DETTAGLI

Fra gli incidenti che dobbiamo riportarvi oggi anche quello avvenuto in Sicilia, in quel di Vittoria: un uomo di 47 anni ha perso la vita dopo che con la sua motociclista si è scontrato con un’auto.

L’episodio è avvenuto lungo la Vittoria- Scoglitti, nella zona di contrada Zafaglione, e la dinamica dell’incidente è ancora al vaglio della polizia municipale. Si sa solo che il 47enne si trovava a bordo di una motocicletta di grande cilindrata quando si è scontrato con una BMW nera che proveniva dall’opposta direzione di marcia. La vittima si chiamava Sergio Scribano e stando alla stampa locale il centauro avrebbe perso la vita in ospedale dopo vari tentativi di rianimarlo.

