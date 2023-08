Incidenti oggi: coinvolte 7 auto sull’A1, 8 km di coda/ Traffico Ferragosto: esodo da bollino nero

TRAFFICO FERRAGOSTO 2023: ESODO DA BOLLINO NERO

L’esodo di Ferragosto si apre con afa, bollino nero e traffico sostenuto su strade e autostrade, dove non sono mancati purtroppo anche gli incidenti. Il caldo accompagnerà tutti coloro che hanno deciso di mettersi in viaggio oggi, anche se il giorno clou per gli spostamenti lungo le principali direttrici è quello di domenica 13 agosto, anche perché Anas prevede pure un traffico consistente da rientro verso le città nel pomeriggio. Molti infatti hanno optato per la settimana di Ferragosto per riposarsi.

Funerali Michela Murgia oggi nella Chiesa degli Artisti/ Come sarà ultimo saluto alla scrittrice

Dunque, prevedendo ‘aumento dei flussi, l’Anas ha deciso di ridurre i cantieri attivi sulla propria rete: sono 811 quelli sospesi fino al primo weekend di settembre. Le tratte interessate sono, in direzione Sud, le principali direttrici verso le località di villeggiatura, come le dorsali Adriatica, Tirrenica e Jonica, poi i valichi di confine in direzione di Francia, Slovenia e Croazia, oltre che in uscita dai centri urbani. Dalle 8 di oggi alle 22 e dalle 7 alle 22 di domani è in vigore il divieto di transito dei mezzi pesanti.

Ultime notizie/ Ultim'ora oggi, Taranto: neonato abbandonato vicino cassonetto, sta bene

INCIDENTI OGGI: FINO A 8 KM DI CODA SULL’A1

Tra gli incidenti che si sono verificati oggi c’è quello sull’autostrada A1, generando caos e diversi km di coda. Alle ore 7 circa sull’autostrada A1 Milano Napoli, nel tratto compreso tra Anagni e Colleferro verso Napoli, è avvenuto un incidente che ha visto coinvolte sette automobili. Si è verificato all’altezza del Km 594. Sul posto sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, oltre che le pattuglie della polizia stradale e il personale della direzione 5 tronco di Fiano Romano di Autostrade per l’Italia. Il traffico attualmente occupa due corsie e si registrano 8 chilometri di coda in direzione di Napoli, stando a quanto riferisce Autostrade.

IMMAGINI AUGURI BUON FERRAGOSTO 2023/ Gif e foto tra spiagge, onde e tramonti al mare

Il consiglio per gli utenti diretti verso Napoli Autostrade è di uscire a San Cesareo sulla diramazione di Roma sud, percorrere la SS6 Casilina e rientrare in A1 alla stazione di Anagni. Restano code a tratti in direzione di Napoli, ma è stato comunque risolto l’incidente avvenuto sull’autostrada A1 Milano Napoli, stando a quanto reso noto da Autostrade, aggiungendo che il traffico è tornato a transitare su tutte le corsie disponibili.











© RIPRODUZIONE RISERVATA