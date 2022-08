Incidenti oggi, Cuneo: morto 17enne in moto/ Montezemolo choc: centauro contro albero

Il bollettino incidenti oggi, purtroppo, ci consegna un quadro terribile per quanto concerne le morti sulla strada nel nostro Paese e ad essere bersagliata con particolare insistenza in queste ultime ore è stata la provincia di Cuneo. All’alba della giornata odierna, lunedì 29 agosto 2022, un giovane di soli 17 anni, M.C., ha perso la vita tragicamente a causa di un sinistro drammatico e le cui dinamiche sono ancora tutte da chiarire e al vaglio degli inquirenti. Si sa attualmente soltanto che il ragazzo stava viaggiando in sella alla sua modo lungo la strada provinciale 193 nel territorio comunale di Cavallermaggiore, all’altezza della rotonda di Foresto.

I soccorsi sono stati allertati attorno alle ore 6 e immediatamente sul luogo di uno dei più tragici incidenti di oggi sono intervenuti i vigili del fuoco di Savigliano, le forze dell’ordine e i sanitari del 118, ma per il giovane centauro non c’è stato nulla da fare e a nulla sono valsi i tentativi di strapparlo alle braccia della morte.

INCIDENTI OGGI: 30ENNE PERDE LA VITA SCHIANTANDOSI CONTRO UN ALBERO

Tra gli altri incidenti oggi, non si può non annoverare quello che ha portato un giovane di soli trent’anni a perdere la vita mentre percorreva la strada provinciale 661 tra Pedaggera e Montezemolo, sempre in provincia di Cuneo. La vittima si chiamava Andrea Torre e, assieme al minore deceduto questa mattina, ha fatto salire a quota 32 le vittime di incidenti stradali sulle strade della Granda dall’inizio del 2022 fino ad oggi.

In base a quanto comunicato dall’ufficio stampa dell’Asl Cn1, il giovanissimo centauro protagonista di uno degli incidenti del bollettino di oggi non sarebbe riuscito a controllare il proprio motoveicolo, finendo contro un albero posizionato a margine della carreggiata. L’impatto è stato tanto violento quanto fatale, a tal punto che i sanitari del 118 e l’elisoccorso giunto dall’ospedale di Alessandria non hanno potuto fare nulla per salvare la vita al motociclista.

