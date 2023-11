Incidenti oggi, donna morta dopo tamponamento sulla A29/ Scooter in una scarpata a Scicli

Il bilancio degli incidenti di oggi è drammatico soprattutto per la Sicilia. Una donna originaria di Castelvetrano è morta nella notte sulla A29 Palermo – Mazara del Vallo dopo essere stata tamponata. Era a bordo di una Fiat Punto quando è stata violentemente urtata da una Range Rover Evoque guidata da un uomo residente a Campobello di Mazara. L’impatto, avvenuto nei pressi di uno svincolo, è stato talmente brutale che la vittima è stata sbalzata fuori dalla vettura.

La donna è morta sul colpo dopo essere precipitata sull’asfalto. Sul posto sono subito intervenute tre ambulanze del 118 da Castelvetrano, Campobello e Mazara del Vallo. I soccorritori tuttavia non hanno potuto fare nulla per salvarle la vita. Insieme alla vittima, a bordo della Fiat Punto, c’era un’amica, che è stata trasportata in ospedale per lo choc ma che non ha riportato nessuna ferita rilevante. Anche il conducente dell’altra vettura sta bene. La Polizia stradale ha chiuso per alcune ore il tratto autostradale in modo da effettuare i rilievi necessari a ricostruire la dinamica dell’incidente.

INCIDENTI OGGI: UN 19ENNE MORTO A SCICLI

La donna morta sulla A29 Palermo – Mazara del Vallo non è purtroppo l’unica vittima degli incidenti di oggi in Sicilia. A Scicli, in provincia di Ragusa, il diciannovenne di origini tunisine Adam Khalifa ha perso la vita dopo che il suo scooter è precipitato in una scarpata a causa di uno scontro con una Citroen C3 guidata da un coetaneo. I due mezzi viaggiavano sulla strada provinciale 19.

Insieme alla vittima, a bordo dello scooter, c’era un amico, che è stato stabilizzato dai sanitari del 118 accorsi sul posto e trasferito in prognosi riservata all’ospedale Maggiore-Baglieri di Modica. Per il conducente non c’è stato invece nulla da fare. È morto sul colpo. È stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco per recuperarli. Il ragazzo al volante dell’auto è sotto choc ma non ha riportato ferite.

