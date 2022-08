Incidenti oggi, donna travolta a Milano: è gravissima/ Scontro a Salerno: 5 feriti

Il bollettino degli incidenti di oggi, giovedì 25 agosto 2022, è purtroppo folto. Numerosi gli scontri da Nord a Sud, l’ultimo dei quali si è verificato a Milano, attorno alle ore 9.30. In zona Porta Venezia, in via Giovanni Battista, una vettura ha investito una donna di 67 anni per motivi ancora da accertare. Sul posto sono giunti i sanitari del 118, le condizioni della vittima sarebbero gravissime: attualmente si trova all’ospedale Niguarda.

Siracusa, litiga con la compagna e porta via figlia di 6 mesi/ Era armato di pugnale

Tra i vari incidenti della notte, segnaliamo quello registrato nelle prime ore di questo 25 agosto ad Angri, in provincia di Salerno. Poco prima delle ore 3.00, due automobili si sono scontrate in via Nazionale per cause in corso di accertamento. Il bilancio è di cinque persone ferite, attualmente in cura all’ospedale Umberto I di Nocera inferiore dopo i primi soccorsi del caso. Necessario l’intervento dei vigili del fuoco per estrarre i malcapitati dagli abitacoli.

Insegna alla figlia come fare s*sso con il suo compagno 40enne/ Madre choc a Treviso

INCIDENTI, VITTIME AD ALGHERO E CATANZARO

Tornando a ieri, sono stati registrati purtroppo incidenti mortali tra pomeriggio e sera. Un dramma si è verificato lungo la strada statale 291 dir (della Nurra), lungo la variante dei Calici ad Alghero. Come riportato dai colleghi dell’Ansa, un centauro 35enne ha perso la vita in seguito ad uno scontro contro un’automobile. La dinamica della tragedia non è ancora chiara, la polizia stradale è intervenuta per effettuare i rilievi del caso.

Altro incidente sanguinoso quello avvenuto a Lamezia Terme, provincia di Catanzaro. Morto un giovane ragazzo: in base alle prime informazioni a disposizione, l’auto sulla quale viaggiava è sbandata ed è uscita dalla sede stradale, finendo la sua corsa in un torrente. Per la vittima non c’è stato niente da fare: dopo aver recuperato il corpo grazie all’intervento dei vigili del fuoco, i sanitari non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Elisa Comparone e Maria Radu scomparse/ Civitavecchia: telefoni 13enni sono spenti

© RIPRODUZIONE RISERVATA