Incidenti oggi, donna travolta e uccisa da tir a Torino/ A Siena, 85enne investita

Quali sono stati gli incidenti più gravi che si sono verificati oggi e nelle ultime ore? Andiamo a scoprirlo insieme, facendo il punto come sempre su quali siano stati gli scontri più gravi che hanno causato delle vittime. Partiamo da quello avvenuto ieri a Torino, precisamente nel comune di Nichelino: una donna ha perso la vita travolta da un mezzo pesante.

Alexandria Ocasio-Cortez indagata da Commissione etica USA/ Motivo sconosciuto, ma...

Stando alla ricostruzione effettuata dagli inquirenti, e riportata da vari organi di informazione online come ad esempio SkyTg24.it, l’episodio è avvenuto nella giornata di ieri e di preciso all’incrocio tra via San Francesco d’Assisi e via Juvarra in quel di Nichelino. La vittima si chiamava Carmela Iorio, una donna di 80 anni residente poco distante, che stava attraversando la strada quando è stata travolta da un tir. Un impatto violentissimo che purtroppo non ha lasciato scampo alla stessa anziana signora che è morta di fatto sul colpo: nonostante l’arrivo in massa dei sanitari e vari tentati per rianimarla, per la donna non vi è stato nulla da fare.

Tentato golpe Germania: arrestato Heinrich XIII, chi è?/ Principe rivoleva il Reich

INCIDENTI OGGI, 85ENNE TROVATA CADAVERE A BORDO STRADA A SIENA

Non è ben chiaro se la donna si trovasse o meno sulle strisce pedonali, mentre è certo che il camionista si sia fermato subito dopo l’investimento. Fra gli incidenti più gravi di oggi anche quello avvenuto a Siena, di preciso fra Uopini e Badesse. Anche in questo caso è deceduta un’anziana signora, una donna di 85 anni che è stata rinvenuta già cadavere ai margini della strada.

L’episodio è avvenuto ieri pomeriggio, e non è ben chiaro se la stessa vittima sia stata investita da un’auto, oppure, sia stata colpita da un malore che l’abbia poi portata al decesso. Sul luogo segnalato sono intervenuti l’automedica di Siena, l’ambulanza della Pubblica assistenza di Colle Val d’Elsa e i Carabinieri di Monteriggioni, ma per l’anziana signora non vi è stata nulla da fare.

Terremoto oggi Pesaro M 3.7/ Ingv ultime notizie, altra forte scossa in Indonesia

© RIPRODUZIONE RISERVATA