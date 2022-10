Incidenti oggi, due donne morte a Novara/ Auto le tampona poi fugge: arrestato

E’ giunto il momento anche oggi di raccontarvi quali sono stati gli incidenti stradali più gravi delle ultime ore, a cominciare da quanto avvenuto presso la periferia di Novara, in Piemonte. Nelle scorse ore un pirata della strada ha tamponato un’auto, uccidendo le due donne che vi erano all’interno, per poi fuggire. L’episodio, come riferito da Quotidiano Nazionale, si è verificato all’uscita di Novara, in direzione di Trecate: la Fiat Panda su cui vi erano due donne milanesi è stata raggiunta violentemente da una Mercedes che stava procedendo nel senso opposto di marcia, e alla cui guida vi era un 25enne nigeriano di Trecate. Dopo l’incidente, accortosi di quanto accaduto, è scappato nei campi per essere poi rintracciato poco dopo dalle forze dell’ordine.

A seguito degli accertamenti, aggiunge Quotidiano Nazionale, il ragazzo è risultato senza patente e senza assicurazione, e in seguito è stato arrestato per omicidio stradale e omissione di soccorso. In base alla ricostruzione effettuata dalle autorità, le due auto si sono ribaltate dopo lo scontro, e a bordo della Panda vi erano quattro persone, fra cui Daniela Cassina di Meda, moglie dell’ex sindaco, e Gabriella Andreasi di Cerro Maggiore, entrambe decedute (tutte e due erano sui sedili posteriori).

INCIDENTI OGGI, MORTA L’EDUCATRICE DEL FURGONE DISABILI

Feriti gli altri due passeggeri anche se solo in codice giallo. E fra gli incidenti che dobbiamo segnalarvi oggi, anche gli ultimi tragici risvolti riguardanti il terribile schianto avvenuto la scorsa settimana sull’A4, che ha portato alla morte di sei persone fra cui 5 disabili.

Una ragazza era riuscita a salvarsi, seppur in condizioni disperate, ma è deceduta nella giornata di ieri. Il riferimento è all’educatrice 36enne Romina Bannini, che stava viaggiando assieme all’ex sindaco di Riccione e al gruppo di disabili, e che era appunto sopravvissuta al terribile impatto. Purtroppo non ce l’ha fatta a causa delle gravissime ferite riportate, e nella giornata di ieri è spirata, aumentando così ulteriormente il gravissimo bilancio dell’incidente.

