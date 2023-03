Incidenti oggi, due donne morte in A4/ Maxi tamponamento: 3 auto e un camion

Quali sono stati gli incidenti più gravi delle ultime ore, andremo a scoprirlo anche oggi su questa pagina. Partiamo da quanto accaduto nella giornata di ieri in provincia di Milano, lungo l’Autostrada A4, dove purtroppo sono morte due donne. L’episodio ha coinvolto un camion e tre auto nel tratto fra Pero Fiera Milano e Milano Viale Certosa. Sei gli equipaggi dell’Agenzia regionale emergenza urgenza che si sono recati sul luogo segnalato, a cominciare da quattro ambulanze, quindi un’automedica e l’elisoccorso.

Le due vittime era a bordo di una Opel Corsa di colore rossa, e nello schianto sono rimaste ferite altre quattro persone, due a bordo di una Jeep Renegade Aranacione, e due su un’Audi grigia. Sarebbe stata questa a tamponare la Opel, ma non è ben chiara la dinamica di quanto accaduto. Si sa solo che le due donne sono morte sul colpo mentre i quattro feriti sono stati portati in ospedale ma non sarebbero comunque in pericolo di morte. Sul punto anche i vigili del fuoco di Milano oltre alla polizia stradale di Novate e Torino, e i dipendenti di Autostrade per l’Italia. Inevitabili le ripercussioni sul traffico in direzione Venezia, ma nel contempo si è creata anche una coda in direzione opposta per il solito effetto “curiosi”.

INCIDENTI OGGI, TERZO SCONTRO MORTALE IN A4 NEL GIRO DI POCHE SETTIMANE

Come fa notare MilanoToday, purtroppo è il terzo incidente mortale in quel tratto stradale di A4 nel giro delle ultime settimane, per un totale di cinque vittime, tutte donne.

L’ultimo era avvenuto a fine febbraio, precisamente mercoledì 22, quando una donna a bordo di una Volkswagen Caddy si era schiantata con un camion, morendo sul colpo. Nella notte fra venerdì e sabato 18 febbraio, invece, erano morte Laura Amato di anni 54, e Claudia Turconi di anni 59, entrambe decedute alla barriera di Milano Ghisolfa dopo essere state tamponate da un’auto impazzita che le aveva centrate in pieno.

