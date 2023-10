Incidenti oggi, due fidanzati morti a Salerno in scooter/ Moglie e marito deceduti a Roma

Tanti anche oggi gli incidenti stradali che dobbiamo segnalarvi, a cominciare da quelli mortali o comunque con esito drammatico. Partiamo da quanto avvenuto ieri in quel di Bellizzi Irpino, località della provincia di Salerno (regione Campania), dove purtroppo ha perso la vita una ragazza giovanissima. La vittima, come riferito dai colleghi di SalernoToday, aveva solo 22 anni, ed è deceduta dopo uno scontro avvenuto lungo via delle industrie avvenuto nella giornata di ieri.

Secondo quanto emerso, la ragazza era a bordo del suo scooter quando si è scontrata con un’altra auto, per un sinistro che ha coinvolto in totale tre vetture e che ha causato la morte di un ragazzo, il 26enne fidanzato della precedente vittima. Sul posto si sono recati nel giro di pochi minuti gli uomini del 118 ma questi non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della giovane, alla luce dei numerosi traumi riportati dopo lo scontro, nonchè del suo compagno. Le forze dell’ordine stanno indagando per ricostruire con esattezza quanto accaduto e stabilire eventuali responsabilità.

INCIDENTI OGGI, 80ENNE INVESTITO A CESENA

Fra gli incidenti più gravi che dobbiamo riportarvi oggi, anche quello avvenuto a Cesena, dove un uomo di 80 anni è morto. In via Plauto la vittima si trovava a bordo della sua bicicletta quando è stato urtato da una Volkswagen Polo che sembra stesse percorrendo la via verso lo stadio cesenate.

All’altezza dell’intersezione con via Lombardia è avvenuto lo scontro e non è ben chiaro se l’80enne stesse attraversando o meno la strada, visto che l’esatta dinamica di quanto accaduto è ancora al vaglio degli inquirenti. Sul posto sono intervenuti prontamente gli uomini del 118 ma non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’anziano ciclista. Illeso invece colui che stava guidando l’auto. Nel contempo le autorità hanno chiuso l’intersezione tra le vie Plauto e Lombardia, con pesanti ripercussioni sul traffico cittadino: sono in corso le indagini per stabilire nel dettaglio quanto sia successo. Fra gli incidenti più gravi che vi dobbiamo riportare oggi, infine, anche quello avvenuto a Roma, precisamente a Palestrina, dove una coppia di 38 anni ha perso la vita, mentre i due figli di 6 e 10 anni sono gravi. Le vittime si chiamavano Maurizio Ponzo, noto chef, e la moglie Alessandra Corradi, una famiglia distrutta dopo che un’auto che procedeva nel senso opposto di marcia ha effettuato un sorpasso azzardato lungo la strada provinciale di Carchitti.

