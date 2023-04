Incidenti oggi, due giovani centauri morti a Palermo/ A Milano tassista gravissimo

Andiamo a scoprire anche oggi quali sono stati gli incidenti più gravi verificatisi nelle ultime ore, gli scontri più gravi registrati sulle strade italiane. Partiamo da quanto avvenuto nella giornata di ieri in Sicilia, precisamente sulla Mazara-Palermo, dove purtroppo hanno perso la vita due persone, entrambe motociclisti. L’episodio si è verificato di preciso lungo la A29, direzione Palermo, all’altezza del Leroy Merlin, e le vittime si chiamavano Alessio Fardella, di 35 anni, e un ragazzo di appena 20 anni, tale Salvatore Tantillo.

Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto, ma si sa con certezza che i due fossero a bordo di una Honda 600 che si sarebbe schiantata contro una Bmw che invece era ferma al chilometro 2 più 200. Purtroppo per i due centauri non vi è stato nulla da fare visto che l’impatto è stato devastante: quando i soccorsi sono giunti sul luogo segnalato, per entrambi ne è stata dichiarata la morte sul posto. In corso le indagini per cercare di ricostruire quanto accaduto ed eventuali responsabilità. L’A29 ha visto il traffico veicolare subire pesanti ripercussioni, con lunghissime code già da Capaci e Carini.

INCIDENTI OGGI, 4 FERITI A MILANO: UNO GRAVISSIMO

Fra gli incidenti più gravi che vi segnaliamo oggi anche quello avvenuto in pieno centro a Milano che ha causato il ferimento di quattro persone di cui una gravissima. All’incrocio fra viale Corsica e via Mugello, un taxi e un’Audi A4 sono venute a contatto, e sembra che la seconda auto non abbia rispettato il semaforo rosso, forse durante un sorpasso.

In ogni caso il condizionale è d’obbligo fatto sta che l’impatto è stato violentissimo, con la Toyota Taxi che è stata presa in pieno dalla berlina tedesca. A bordo della vettura giapponese vi erano il conducente, un uomo di 59 anni, e un ragazzo di 22 anni, mentre sull’Audi un 36enne e una donna di 31. Il tassista è apparso subito in gravi condizioni e al momento si trova ricoverato presso l’ospedale Niguarda dove lotta fra la vita e la morte.

