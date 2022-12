Incidenti oggi, due giovani morti a Brindisi/ A Ferrara 27enne investito da furgone

Facciamo il punto anche oggi, sabato 17 dicembre 2022, su quali sono stati gli incidenti peggiori verificatisi nelle ultime ore sulle strade italiane e partiamo subito con quanto accaduto ieri sera, verso le 20:00 in quel di Brindisi, dove due ragazzi di 18 e 32 anni sono morti a seguito di un devastante scontro che ha coinvolto tre veicoli. Nell’impatto hanno perso la vita i conducenti di due auto che si sono scontrate frontalmente, mentre altre quattro persone sono rimaste ferite. Fra gli incidenti più gravi che vi segnaliamo oggi anche quello verificatosi lungo la strada Romea, dove è morto un giovane camionista di soli 27 anni. L’episodio, come riferito da FerraraToday si è verificato di preciso in quel di Porto Garibaldi a Comacchio, nel ferrarese, e l’uomo, originario della Polonia, è morto sul colpo. Sul posto si sono recati nel giro di pochi minuti gli uomini del soccorso del 118 che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del ragazzo.

Sul luogo segnalato anche i carabinieri della stazione di Porto Garibaldi nonché quelli di Comacchio, che hanno fatto scattare le indagini per cercare di ricostruire nel dettaglio l’accaduto. Stando ad una prima ricostruzione l’uomo all’altezza del distributore della Eni si sarebbe fermato con il proprio tir e quando stava controllando il retro del rimorchio è stato travolto da un furgone. Si tratta comunque di un’ipotesi che dovrà essere confermata dalle autorità che stanno indagando.

INCIDENTI OGGI, GIOVANE MEDICO MORTO A TIVOLI

Fra gli incidenti più gravi che dobbiamo segnalarvi oggi anche quello accaduto in quel di Tivoli, dove ha perso la vita un altro giovane, un ragazzo di 30 anni a seguito di uno scontro avvenuto in via del Muro Torto. Secondo le prime ricostruzioni pare che la vittima, un giovane medico specializzando, fosse a bordo della sua moto quando ha perso il controllo finendo rovinosamente contro il guard rail.

Dopo lo scontro il giovane è stato sbalzato a terra e per lui non vi è stato nulla da fare per via delle ferite risultate letali. La vittima era uno studente della Sapienza e la rettrice Antonella Polimeni ha espresso a nome suo personale e di tutta la comunità universitaria, “profondo cordoglio per la prematura scomparsa di Federico vittima di un tragico incidente stradale“.

