Incidenti oggi, due morti in provincia di Bologna/ Fatale scontro fra furgoncino e tir

Fra gli incidenti più gravi che dobbiamo segnalarvi oggi, martedì 5 settembre 2023, vi è senza dubbio quello avvenuto a San Matteo della Decima, in provincia di Bologna, dove due persone sono morte. L’incidente, come riferito nel dettaglio dai colleghi del Corriere di Bologna, si è verificato di preciso in via Cento, e due uomini anziani di 77 e 78 anni non ce l’hanno fatta.

Le due vittime erano a bordo di un furgone della pubblica assistenza quando si sono scontrate con un tir: un impatto violentissimo che purtroppo non ha lasciato scampo ai due di cui sopra. I due uomini stavano prestando assistenza a persone con disabilità e difficoltà varie, così come facevano ogni giorno, in quel del comune del bolognese, ma attorno alle ore 10:30 di ieri mattina, hanno perso la vita dopo un frontale fatale con un camion avvenuto nei pressi dei locali de La Baraca. Gli occupanti del furgoncino si chiamavano Silvano Montevani, classe 1946, e Giorgio Pai, classe 1945, entrambi di Decima.

INCIDENTI OGGI, DUE VITTIME A BOLOGNA: INDAGINI IN CORSO

Il primo è deceduto sul colpo, mentre il secondo è stato soccorso in condizioni disperate dagli uomini del 118, per poi spirare prima del trasferimento in ospedale. A nulla è valso l’intervento dei sanitari, giunti sul luogo segnalato anche con l’elisoccorso, visto che ogni tentativo di rianimare il duo è stato vano. Solo ferito invece il conducente del tir, che è stato portato in ospedale con un codice di media gravità.

Non è ben chiaro cosa sia accaduto ma la polizia sta prendendo in considerazione ogni ipotesi per cercare di capire di chi sia la responsabilità del sinistro, e niente al momento è da escludere L’incidente avvenuto nella giornata di ieri ha causato la chiusura della strada per un paio d’ore, provocando importanti ripercussioni sul traffico locale. Nei prossimi giorni arriveranno aggiornamenti in merito alle indagini.

