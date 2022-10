Incidenti oggi, due morti sulla Napoli-Roma/ 38enne deceduta a Pogno dopo scontro

E’ lunedì 24 ottobre, e anche oggi andiamo a scoprire quali sono stati gli incidenti più gravi delle ultime ore. Fra gli scontri più drammatici troviamo senza dubbio quello accaduto ieri sera attorno alle ore 19:00 sulla Napoli-Roma, dove un incidente ha provocato due morti e un ferito. La dinamica di quanto accaduto racconta di un ragazzo di 22 anni rimasto in panne sulla strada che collega le due metropoli: sceso dall’auto per provare a chiedere aiuto, è stato travolto da un motociclista della stessa età, che l’ha centrato in pieno. I due sono morti sul colpo mentre la ragazza in sella alla moto è rimasta ferita e ricoverata con un trauma cranico.

Eclissi solare domani 25 ottobre 2022, a che ora sarà/ Come vederla proteggendo occhi

Fra gli incidenti più gravi che vi riportiamo oggi anche quanto accaduto in località Pogno, paese in provincia di Novara, in Piemonte. Una donna ha perso la vita dopo essere finita fuori strada; la vittima, stando a quanto riferito dall’edizione online del quotidiano La Stampa, aveva solo 38 anni, ed era originaria di Borgosesia, in provincia di Vercelli. L’incidente si è verificato nella serata di ieri, attorno alle ore 18:00, lungo la strada provinciale della Cremosina, quella che collega la provincia di Novara a quella di Vercelli e viceversa. Nel dettaglio l’episodio è avvenuto nel territorio di Pogno, all’ingresso del paese, dove, per cause ancora da accertare, un’auto Mercedes modello Classe A è finita fuori dalla sede stradale per schiantarsi contro una condotta del gas. Non è da escludere il malore, o magari l’alta velocità, un guasto o una distrazione, fatto sta che la 38enne pare abbia fatto tutto da sola, perdendo la vita nel giro di pochi istanti. Quando gli uomini del 118 sono giunti sul luogo segnalato per la donna non vi era già più nulla da fare, visto che l’impatto è stato molto violento: troppo gravi le lesioni riportate nonostante i tentativi di rianimare la stessa da parte dei sanitari.

Lampedusa, 28enne scompare su traghetto dopo Tso/ Aperta inchiesta, primi indagati

INCIDENTI OGGI, CENTAURO 47ENNE MORTO A PATERNO’: I DETTAGLI

Sull’auto viaggiava anche un uomo che invece è rimasto ferito solo in maniera lieve, e trasportato presso il pronto soccorso di borgomanero; la strada provinciale è stata chiusa in quanto la tubatura del gas è rimasta tranciata, e sono dovuti intervenuti i tecnici per il ripristino della stessa conduttura. Fra gli incidenti più gravi che dobbiamo segnalarvi oggi, anche quello che è avvenuto a Paternò, in provincia di Catania (in Sicilia), dove è deceduto un uomo di 47 anni.

La vittima si chiamava Nunzio Pappalardo, ed era rimasto ferito a seguito di un incidente stradale verificatosi tre giorni fa. Dopo una lunga agonia, ricoverato presso l’ospedale San Marco di Catania, l’uomo è deceduto per le gravi ferite riportate. Pappalardo era alla guida della sua moto, quando ha perso il controllo in via Mediterraneo, finendo fuori strada.

Terremoto oggi Isole Eolie M 2.1/ Ingv ultime notizie, una scossa anche a Pesaro

© RIPRODUZIONE RISERVATA